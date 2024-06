En direct

19:07 - Quels sont les scénarios de reports du score Nupes à Saint-Michel-sur-Orge ? Après le résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file arriveraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes des instituts de sondage publiées lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM il y a cinq ans aux européennes, s'était élevée à 21,08% à Saint-Michel-sur-Orge, contre 6,3% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Saint-Michel-sur-Orge, le binôme Nupes avait en effet accumulé 34,45% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 38% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (30,22% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,41% pour Yannick Jadot, 2,51% pour Fabien Roussel et 1,49% pour Anne Hidalgo). Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Saint-Michel-sur-Orge, entre les 21,08% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,19% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 26,92% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Sur quel candidat vont converger les voix de droite à Saint-Michel-sur-Orge ? La fraction d'électeurs en faveur de la liste portée par Jordan Bardella sera un point d'observation clé à l'échelle locale pour ces élections des députés européens 2024. À Saint-Michel-sur-Orge, on peut souligner que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 17,62% à l'issue du vote européen et Marine Le Pen 17,32% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Hayer à Saint-Michel-sur-Orge ? Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 30,22% et Emmanuel Macron avec 26,19% qui finissaient aux deux premières places après le premier tour de la présidentielle en 2022 à Saint-Michel-sur-Orge. Marine Le Pen ne s'arrogeait quant à elle que 17,32%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 35,4% contre 64,6%. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 14,24%, alors que les candidats Nupes réuniront 34,45% des voix. Saint-Michel-sur-Orge choisira d'ailleurs un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au second tour, finalement vainqueur localement avec 52,07%.

12:45 - En 2019, des élections pleines d'enseignements Le résultat de ce 9 juin va-t-il confirmer l'équilibre de 2019 ? Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella ne finissait même pas parmi les deux premiers aux européennes de l'époque sur place. Le candidat arrivait troisième, avec 17,62%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 21,08% et Yannick Jadot avec 17,87%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Michel-sur-Orge Les données démographiques et socio-économiques de Saint-Michel-sur-Orge montrent des tendances nettes qui pourraient avoir une incidence sur le résultat des européennes. Avec 48,13% de population active et une densité de population de 3810 habitants par km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le pourcentage de chômeurs à 12,56% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (75,13%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 5 993 votants sur des questions de transport et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 14,39% et d'une population immigrée de 17,74% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Saint-Michel-sur-Orge mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 25,01% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - Taux de participation aux dernières élections européennes à Saint-Michel-sur-Orge : les tendances Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des précédents scrutins européens ? Pendant les élections européennes 2019, le taux d'abstention s'était hissé à 50,51% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Michel-sur-Orge (Essonne). Le taux d'abstention était de 57,93% en 2014. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Saint-Michel-sur-Orge Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des européennes à Saint-Michel-sur-Orge ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 25,81% des électeurs de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 31,38% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c'était presque un record. La guerre aux portes de l'Europe et ses retombées en matière énergétique et économique pourraient potentiellement impacter les choix que feront les citoyens de Saint-Michel-sur-Orge.