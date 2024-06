En plus du résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux arriveraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'intentions de vote. Glucksmann s'était élevé à 5,87% à Brétigny-sur-Orge, contre 21,94% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui fait déjà partie du passé malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives, en 2022. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Brétigny-sur-Orge, le binôme Nupes avait en effet accumulé 38,65% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 39% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts ou encore du PCF.

Alors que les sondages annoncent 10 points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Brétigny-sur-Orge semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de suffrages dans la ville. Confirmation à venir ?

15:02 - Les chiffres de 2022 à analyser pour le scrutin de 2024

Dans la commune de Brétigny-sur-Orge, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Avec un maigre 16,98%, la fille de Jean-Marie Le Pen était défaite par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 31,9% et 26,66% des suffrages. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 33,62% contre 66,38%. Avec 13,58%, le Rassemblement national sera devancé ensuite par les 38,65% du binôme Nupes au premier tour des législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Brétigny-sur-Orge choisira d'ailleurs un binôme LFI-PS-PC-EELV au second tour, finalement vainqueur localement avec 55,61%.