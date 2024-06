31/05/24 15:55

Le Rassemblement national favori au Poinçonnet pour les européennes ?

Le résultat de la liste RN au Poinçonnet s'avère difficile à anticiper. A l'échelle nationale, les sondages d'intentions de vote prédisent une progression moyenne du Rassemblement national de près de 10 points supplémentaires aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019. Ce qui l'amènerait à environ un tiers des voix. La liste de Jordan Bardella devrait donc s'approcher de 30% au Poinçonnet si la dynamique prédite au niveau national se confirmait localement. La projection est accrobatique… On remarque que le parti lepéniste n'a en fait grapillé que 2,93 points de plus entre 2019 lors les européennes et 2022, lors du premier tour de la présidentielle. La tendance pourrait donc être plus limitée localement.

La liste de Jordan Bardella ne terminait en effet que deuxième aux élections du Parlement européen en 2019. La liste de Nathalie Loiseau confisquait la première position avec 23.61%, contre 21.33% pour le RN.

Le Poinçonnet avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 24.26%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, crédité de 31.76% des suffrages. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 39.07% contre 60.93%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 18.47% au premier tour, contre 27.69% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune du Poinçonnet, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera choisie au moment du second tour, confirmant la défaite du parti d'extrême droite.

Comment les habitants du Poinçonnet peuvent-ils influencer également les résultats des élections européennes ? Avec 44,1% de population active et une densité de population de 131 habitants par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 7,7% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Un revenu moyen par foyer fiscal de 34 868 euros/an montre le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 2 611 votants. Le nombre de familles monoparentales (8,8%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (5,9%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation au Poinçonnet mettent en avant une diversité de qualifications, avec 22,9% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.