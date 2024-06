13:08 - Élections européennes à Leffrinckoucke : un éclairage démographique

Dans la commune de Leffrinckoucke, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections européennes. Dans la ville, 12,55% des résidents sont des enfants, et 9,52% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (80,54%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 1 769 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (12,24%) et le nombre de résidences HLM (24,73% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Leffrinckoucke mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,95% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.