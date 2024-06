En direct

19:07 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Sceaux, qui va raffler le vote Nupes ? L'union de la gauche aux législatives étant terminée, que feront ses électeurs lors de ces élections européennes ? Au cours du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 22,76% des voix dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était arrogé 6,9% à Sceaux, contre 38,02% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut dans la soirée...

17:08 - Que vont décider les habitants de Sceaux ? On note que Sceaux compte parmi les rares communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 7,16% lors du vote européen et Marine Le Pen 6,4% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs de Sceaux plutôt favorables à Marine Le Pen en 2022 Ce sont Emmanuel Macron avec 40,79% et Jean-Luc Mélenchon avec 20,72% qui étaient les finalistes virtuels à l'issue du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans à Sceaux. Marine Le Pen n'arrivait pour sa part à glaner que 6,4%. C'est finalement Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 83,2% contre 16,8% pour Le Pen au second tour dans la localité. Au premier tour des législatives, Sceaux, couverte par une seule circonscription, verra le binôme La République en Marche s'imposer avec 32,22%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 4,08%. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) vainqueur localement.

12:45 - À Sceaux, Nathalie Loiseau devant les autres il y a cinq ans Les résultats de ce dimanche vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Le podium des précédentes européennes à Sceaux était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 38,02% des voix, s'imposant donc face à la liste de Yannick Jadot avec 17,84% et François-Xavier Bellamy avec 12,41%.

11:45 - Les données démographiques de Sceaux révèlent les tendances électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Sceaux fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 49,57% de cadres pour 20 488 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Avec 1 719 entreprises, Sceaux est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (68,12 %) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. La présence de 1 653 résidents étrangers, soit 8,12% de la population, contribue à son pluriculturalisme. Malgré un taux de chômage de 8,66%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 66 059 euros par an, illustrant un certain niveau de prospérité. À Sceaux, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Sceaux : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Y aura-t-il une progression de l'abstention des électeurs français aux élections européennes, à l'image du record de 59,4% observé en 2009 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 49,9%. L'étude des résultats des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette agglomération. Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, 39,87% des inscrits sur les listes électorales de Sceaux (Hauts-de-Seine) avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 46,39% lors des européennes de 2014.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Sceaux La participation sera indiscutablement l'une des clés de ces européennes 2024 à Sceaux. La guerre entre la Russie et l'Ukraine pourrait en effet inciter les électeurs de Sceaux à ne pas rester chez eux. Il y a deux ans, au second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 23,8% des électeurs de l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 20,62% au premier tour. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 40,33% au premier tour et seulement 42,52% au second tour.