En direct

19:07 - Raphaël Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? En plus du résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sont donnés à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, s'était arrogée 28,21% à Châtenay-Malabry, contre 6,86% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré son excellent résultat lors des dernières législatives. Au cours du premier tour des élections du Parlement à Châtenay-Malabry, le binôme Nupes avait en effet accumulé 30,9% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (29,64% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,74% pour Yannick Jadot, 1,95% pour Fabien Roussel et 1,61% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Châtenay-Malabry avant les européennes Le résultat obtenu par le RN sera le grand sujet à l'échelle locale pour cette élection 2024. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points de plus pour le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Châtenay-Malabry semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de suffrages dans la commune. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les derniers chiffres à Châtenay-Malabry Dans les isoloirs de Châtenay-Malabry, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Avec un maigre 10,22%, la présidente du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 34,14% et 29,64% des voix. C'est finalement le président sortant qui finira victorieux à 77,83% contre 22,17% pour Le Pen au second round dans la localité. Au premier tour des législatives, Châtenay-Malabry, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Ensemble ! S'imposer avec 32,60%, alors que le RN sera distancé à 7,4%. Châtenay-Malabry se tournera d'ailleurs encore vers un binôme LREM au second tour, vainqueur localement avec 53,78%.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau en tête lors des européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait de nouveau comme évident au moment du scrutin d'aujourd'hui. Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella ne finissait même pas dans le duo de tête aux européennes sur place. Le chef de file du RN achevait la campagne troisième, avec 10,89%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 28,21% et Yannick Jadot avec 17,23%.

11:45 - Châtenay-Malabry : démographie, élections et stratégies politiques Quelle influence la population de Châtenay-Malabry exerce-t-elle sur le résultat des élections européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 38% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 10,98%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (43,16%) met en relief l'importance des enjeux liés au logement et à l'urbanisation. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 33,75%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 18,38% et d'une population étrangère de 11,64% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, de 8,51% à Châtenay-Malabry, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - Leçons à tirer de l'abstention lors des élections européennes à Châtenay-Malabry Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures. Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des scrutins européens passés ? En 2019, lors des européennes, 10 205 électeurs de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) avaient pris part au vote (soit 53,99%), à comparer avec une participation de 46,54% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Châtenay-Malabry : l'abstention en question À Châtenay-Malabry, le niveau d'abstention sera à n'en pas douter l'un des critères importants de ces européennes 2024. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 49,2% au premier tour et seulement 49,34% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Châtenay-Malabry ? Il y a deux ans, au second tour de la présidentielle, 27,85% des électeurs dans l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 22,99% au premier tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.