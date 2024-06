En direct

19:06 - Renaissance et Parti socialiste à égalité aussi à Massy pour ces européennes 2024 ? Une autre interrogation qui accompagne ces européennes 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale. La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Massy, le binôme Nupes avait en effet glané 46,66% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une performance à comparer avec les 47% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait glané 7,92% à Massy, contre 25,53% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Pour le Rassemblement national, les sondages de Jordan Bardella donnent de l'espoir à Massy À Massy, on peut souligner que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 11,6% à l'issue du vote européen et Marine Le Pen 10,26% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que dessinent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin.

15:02 - Les chiffres de 2022 à retenir pour les élections de 2024 Avec 10,26%, c'est un score trop étriqué qu'avait enregistré Marine Le Pen à Massy au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. La cheffe du Rassemblement national était surclassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 38,23% et 28,23% des voix. Le deuxième round de scrutin ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron s'imposant avec 78,06% contre 21,94% pour Le Pen. Au premier tour des législatives, Massy, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé LFI-PS-PC-EELV s'imposer avec 46,66%, alors que le RN sera distancé à 7,92%. Massy se tournera d'ailleurs encore vers un binôme LFI-PS-PC-EELV au second tour, finalement vainqueur localement avec 60,00%.

12:45 - Quels étaient les résultats des élections européennes à Massy en 2019 ? Le résultat de ce soir va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Grand favori des sondages, Jordan Bardella était loin de sa performance nationale aux élections européennes à l'époque sur place. Le candidat RN terminait troisième, avec 11,6%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 25,53% et Yannick Jadot avec 17,37%.

11:45 - Comment la composition démographique de Massy façonne les résultats électoraux ? Dans la ville de Massy, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des européennes. Le taux de chômage à 10,31% pourrait agir sur les espoirs des habitants quant aux directives européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 5128 habitants par km² et 53,28% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 36,17%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 16,59% et d'une population immigrée de 22,63% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (47,12%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Massy, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Massy ? Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? À travers tout le pays, le plus haut taux d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 67%. À Massy, 69,57% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. Comment votent habituellement les citoyens de cette ville ? Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention représentait 51,81% dans la commune de Massy, contre une abstention de 59,76% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Massy pour les élections européennes À Massy, l'une des clés du scrutin européen sera indéniablement l'ampleur de la participation. La hausse des prix du quotidien qui plombe les finances des familles est par exemple capable de ramener les habitants de Massy dans les bureaux de vote. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, 24,67% des personnes en âge de voter dans l'agglomération avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 30,63% au deuxième tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,43% au premier tour. Au deuxième tour, 50,45% des citoyens ne se sont pas déplacés.