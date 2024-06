En direct

19:14 - À Leuville-sur-Orge, quels reports de voix à gauche aux européennes ? L'autre question qui accompagne ces européennes 2024 sera celle du vote de gauche après l'éclatement de la Nupes. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Leuville-sur-Orge, le binôme Nupes avait en effet enregistré 28,89% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? En 2019, Glucksmann s'était élevé à 5,52% à Leuville-sur-Orge, contre 21,09% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à Leuville-sur-Orge : 21,09% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 28,8% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 27,37% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel verdict pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella à Leuville-sur-Orge ? Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera très commenté au niveau local pour ces européennes. La liste Rassemblement national pourrait se stabiliser à 30% à Leuville-sur-Orge si la tendance décrite par les études sondagières au niveau de la France se confirme localement. Le jeune candidat est en effet crédité de 30% des voix dans l'Hexagone, soit 10 points de plus qu'en 2019. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? L'extrapolation est simple, mais logique au regard de la progression du RN en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, rien qu'entre les européennes 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022.

15:02 - Les inscrits de Leuville-sur-Orge plutôt pour Emmanuel Macron à la présidentielle Leuville-sur-Orge avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 24,06%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, bénéficiant de 28,8% des suffrages. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 40,88% contre 59,12%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 20,55% au premier tour, contre 28,89% pour le binôme Nupes. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme La République en Marche qui va glaner le plus de voix, avec 50,90% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Quel était le résultat des européennes à Leuville-sur-Orge il y a cinq ans ? Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Nathalie Loiseau l'avait emporté à Leuville-sur-Orge lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans, avec 21,09%. La liste repoussait le RN de Jordan Bardella à la seconde place avec 20,52% des suffrages.

11:45 - Analyse démographique et économique des européennes à Leuville-sur-Orge Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Leuville-sur-Orge, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 24,27% de cadres pour 4 304 habitants, cette localité possède une certaine vigueur économique. Avec 322 entreprises, Leuville-sur-Orge permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 19,79 % des résidents sont des enfants, et 18,25 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Leuville-sur-Orge accueille une communauté diversifiée, avec ses 248 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette diversité sociale, près de 30,98% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 251,53 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Pour résumer, à Leuville-sur-Orge, les spécificités locales se joignent aux défis européens.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : la situation à Leuville-sur-Orge Près d'un Français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux élections européennes s'élevait à 50,12%. L'observation des élections antérieures est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. En 2019, à l'occasion des élections européennes, sur les 1 436 personnes en âge de voter à Leuville-sur-Orge, 47,96% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 42,82% pour les européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Leuville-sur-Orge pour les européennes L'une des grandes inconnues de ces européennes sera incontestablement l'ampleur de l'abstention à Leuville-sur-Orge. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 44,31% au premier tour et seulement 41,69% au deuxième tour. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 70,66% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 74,82% au premier tour, ce qui représentait 2 187 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle représentait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.