19:06 - Hayer et Glucksmann à égalité aussi à Asnières-sur-Seine pour ces européennes ? Outre le résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sont donnés au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des dernières européennes, avait glané 33,14% à Asnières-sur-Seine, contre 6,43% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir malgré sa performance lors des dernières législatives, en 2022. Au cours du premier tour des législatives à Asnières-sur-Seine, le binôme Nupes avait en effet obtenu 27,67% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 38% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Tout dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Asnières-sur-Seine, entre les 33,14% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 35,79% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 23,83% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella à Asnières-sur-Seine lors des européennes ? À Asnières-sur-Seine, on peut souligner que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 8,77% au terme du rendez-vous européen et Marine Le Pen 6,65% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce qu'annoncent les sondages en 2024 au niveau national, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Avantage RN à Asnières-sur-Seine ? Dans les bureaux de vote d'Asnières-sur-Seine, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec un timide 6,65%, la représentante du RN était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 35,79% et 30,42% des bulletins exprimés. Le deuxième tour de scrutin la laissera en retrait, Emmanuel Macron l'emportant avec 82,48% contre 17,52% pour Le Pen. Avec 3,84%, le RN sera devancé par la suite par les 29,51% du binôme Les Républicains au premier tour des législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. La situation restera la même au second tour, le RN étant toujours inexistant localement.

12:45 - Quel était le résultat des élections européennes à Asnières-sur-Seine en 2019 ? Les résultats de ce 9 juin vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Asnières-sur-Seine lors des précédentes européennes, avec 33,14% des suffrages. La liste surpassait celle de Yannick Jadot avec 16,42% dans la localité. François-Xavier Bellamy terminait troisième, avec 11,96%.

11:45 - Les défis socio-économiques d'Asnières-sur-Seine et leurs implications électorales Au cœur de la campagne électorale européenne, Asnières-sur-Seine est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 39,8% de cadres supérieurs pour 89 662 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 9 829 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (49,72 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. La présence de 13 578 résidents étrangers participe à son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 40 463 €/an, la commune défend une économie stable malgré les défis. À Asnières-sur-Seine, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

10:30 - Européennes précédentes à Asnières-sur-Seine : état des lieuxde la participation Pour se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération, il faut observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 53,16% des électeurs d'Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) avaient pris part au scrutin. La participation était de 45,13% lors des élections européennes de 2014. Est-ce que les citoyens français seront plus nombreux à participer aux européennes 2024, à l'instar du rebond observé en 2019 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - C'est le moment de voter à Asnières-sur-Seine pour les élections européennes La participation sera incontestablement l'une des clés de ce scrutin européen à Asnières-sur-Seine. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 54,77% au premier tour et seulement 57,07% au deuxième tour. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, 80,13% des électeurs dans la ville s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 74,82% au second tour, soit 36 695 personnes. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.