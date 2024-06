En direct

19:06 - À Gennevilliers, quel candidat vont choisir les supporters de la gauche ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, avait obtenu 4,99% à Gennevilliers, contre 12,39% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Gennevilliers, le binôme Nupes avait en effet réuni 67,8% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 66% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa véritable base à Gennevilliers, entre les 12,39% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 15,43% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 12,65% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat aux européennes de Gennevilliers pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? Alors qu'on annonce dix points de plus pour le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Gennevilliers semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote sur place. Une exception à confirmer.

15:02 - Avantage Rassemblement à Gennevilliers ? Dans les isoloirs de Gennevilliers, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec seulement 8,65%, la représentante du Rassemblement national était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 61,07% et 15,43% des votes. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 21,12% contre 78,88%. Avec 7,81%, le RN sera distancé ensuite par les 67,80% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Le RN restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Ian Brossat à Gennevilliers Regarder en arrière apparait de nouveau comme évident au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Avec un score de 13,49%, Jordan Bardella avait été battu aux européennes à l'époque par Ian Brossat avec 18,34% des suffrages.

11:45 - Élections à Gennevilliers : l'impact des caractéristiques démographiques A la mi-journée des européennes, Gennevilliers foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 49 410 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 4 215 entreprises témoignent d'une économie prospère. Dans l'agglomération, 42 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 17,2 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les 11 158 résidents étrangers, représentant 22,37% de la population, favorisent cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 703 euros par an, la commune dévoile un taux de chômage de 19,3%, annonçant une situation économique instable. À Gennevilliers, où les moins de 30 ans correspondent à 42% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Taux de participation aux dernières élections européennes à Gennevilliers : les chiffres clés Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des derniers scrutins européens. Cinq années plus tôt, lors des précédentes élections européennes, 58,9% des inscrits sur les listes électorales de Gennevilliers avaient boudé les urnes. L'abstention était de 69,04% il y a 10 ans. Les européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à midi et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Gennevilliers L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera indéniablement l'abstention à Gennevilliers. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 38,42% au premier tour et seulement 38,17% au deuxième tour. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, 72,36% des personnes en capacité de voter dans l'agglomération avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 61,27% au deuxième tour, ce qui représentait 14 489 personnes. Pour rappel, au niveau de la France, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, moins qu'en 2017.