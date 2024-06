En direct

19:07 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va doubler l'autre lors des élections européennes à Bois-Colombes ? Après le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file pourraient arriver dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais on se souvient que Raphaël Glucksmann avait obtenu 7,49% à Bois-Colombes, contre 35,26% pour la liste LREM lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Bois-Colombes, le binôme Nupes avait en effet obtenu 26,88% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux.

17:08 - Quel résultat à Bois-Colombes pour la liste RN de Jordan Bardella ? Au niveau local, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella à ces élections européennes 2024 sera très observé. À Bois-Colombes, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 7,13% lors du vote européen et Marine Le Pen 7,55% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Bois-Colombes penchaient pour Marine Le Pen en 2022 Ce sont Emmanuel Macron avec 40,66% et Jean-Luc Mélenchon avec 22,44% qui avaient pris la tête lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans à Bois-Colombes. Marine Le Pen ne récoltait que 7,55%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 17,64% contre 82,36%. Avec 4,95%, le Rassemblement national sera devancé ensuite par les 32,86% du binôme La République en Marche au premier tour des législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant localement.

12:45 - À Bois-Colombes, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des élections européennes 2019 Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière peut de nouveau sembler avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Grand favori des sondages, Jordan Bardella avait pris une petite dérouillée aux européennes sur place. Le jeune loup terminait loin derrière, avec 7,13%, derrière Nathalie Loiseau avec 35,26% et Yannick Jadot avec 16,76%.

11:45 - Comment la composition démographique de Bois-Colombes façonne les résultats électoraux ? Au cœur de la campagne électorale européenne, Bois-Colombes est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 42,68% de cadres pour 29 765 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. L'existence de 2 687 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (55,45 %) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. La présence de 3 740 résidents étrangers participe à son pluriculturalisme. Parmi cette diversité sociale, 47,3% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1654,69 €, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Bois-Colombes, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes à Bois-Colombes Près de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à 12h et seulement 43,29% à 17h. Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des élections antérieures. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, le taux de participation s'était hissé à 59,05% des votants de Bois-Colombes, contre une participation de 48,55% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Bois-Colombes pour les élections européennes L'une des clés des élections européennes sera à n'en pas douter l'abstention à Bois-Colombes. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 56,54% au premier tour et seulement 57,25% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Bois-Colombes ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 77,42% dans la commune, contre une participation de 81,43% au premier tour, soit 14 826 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.