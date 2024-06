En direct

19:06 - Hayer et Glucksmann au coude-à-coude aussi à Clichy pour ces européennes ? Une autre question de ces européennes est celle du choix des électeurs de gauche après l'explosion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Clichy, le binôme Nupes avait en effet obtenu 44,35% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 50% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (42,15% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,17% pour Yannick Jadot, 1,7% pour Fabien Roussel et 1,45% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? En 2019, ce dernier s'était élevé à 8,01% à Clichy, contre 24,29% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV et enfin du PCF.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Clichy À Clichy, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 10,41% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 7,19% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que dessinent les sondages en 2024 au niveau national, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Tendance favorable au RN à Clichy ? Les habitants de Clichy avaient opté pour Marine Le Pen à 7,19% lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient doublé la cheffe du Rassemblement national avec respectivement 42,15% et 28,77% des votes. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 17,65% contre 82,35%. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 5,09%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale cumuleront 44,35% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale finalement vainqueur localement.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les élections européennes à Clichy en 2019 ? Regarder en arrière apparait de nouveau comme indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? À Clichy, les précédentes élections européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 24,29% des bulletins. Elle devançait la liste de Yannick Jadot avec 17,81%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 10,41%.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Clichy A la mi-journée des élections européennes, Clichy regorge de diversité et d'activités. Avec ses 29,99% de cadres pour 64 849 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. L'existence de 7 682 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (39,62 %) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. La présence de 12 376 résidents étrangers favorise son pluriculturalisme. Dans cette diversité sociale, près de 31,92% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1385,56 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Clichy, où la jeunesse équivaut à 40% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir partagé et florissant.

10:30 - Clichy : étude du taux d'abstention aux précédentes élections européennes Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle nationale : la participation aux élections européennes représentait 50%, en amélioration par rapport à 2014. L'observation des dernières consultations démocratiques permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 13 976 électeurs de Clichy avaient participé au vote (soit 47,34%), contre une participation de 37,27% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Participation à Clichy : les leçons des précédentes élections À Clichy, l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 sera incontestablement l'ampleur de l'abstention. Au premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 24,3% des votants de l'agglomération. L'abstention était de 30,52% au deuxième tour. En proportion, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,38% au premier tour et seulement 51,15% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Clichy ? La baisse du pouvoir d'achat et ses retombées sur le moral des ménages sont susceptibles de ramener les électeurs de Clichy (92110) dans les isoloirs.