En direct

19:06 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va dominer l'autre lors des européennes à Levallois-Perret ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, s'était élevé à 4,96% à Levallois-Perret, contre 37,32% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus en 2024 selon les enquêtes des instituts de sondage. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. Au cours du premier tour des élections des députés à Levallois-Perret, le binôme Nupes avait en effet obtenu 18,42% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,33% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,12% pour Yannick Jadot, 1,12% pour Fabien Roussel et 1,02% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Sur quel candidat vont se diriger les voix de droite à Levallois-Perret ? À Levallois-Perret, on remarque que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 9,9% au terme du scrutin européen et Marine Le Pen 7,97% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que laissent entrevoir les sondages récents à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les votants de Levallois-Perret penchaient pour Marine Le Pen à la présidentielle Marine Le Pen se trouvait largement derrière dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'arrogeant que 7,97% contre 41,96% pour Emmanuel Macron et 16,33% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second round de scrutin ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron finissant à 80,84% contre 19,16% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 5,67%, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 39,79% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Ensemble ! Finalement vainqueur localement.

12:45 - 37,32% pour Nathalie Loiseau lors des dernières élections européennes à Levallois-Perret Se retourner sur le dernier test peut encore une fois sembler évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le trio de tête des précédentes élections européennes à Levallois-Perret plaçait dans cet ordre la liste de Yannick Jadot avec 13,49% des votes, en troisième position, distancée par la liste de François-Xavier Bellamy avec 16,91% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 37,32%, couronnée dans la localité.

11:45 - Levallois-Perret aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Comment la population de Levallois-Perret peut-elle impacter le résultat des élections européennes ? La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans l'agglomération, 39% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 18,02% ont plus de 60 ans. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 48,12%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 10,18% et d'une population immigrée de 14,76% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,12% à Levallois-Perret, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Levallois-Perret : facteurs et implications Comment ont voté les citoyens de cette agglomération lors des scrutins européens antérieurs ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, sur les 23 658 inscrits sur les listes électorales à Levallois-Perret, 56,1% étaient allés voter, à comparer avec un taux de participation de 50,16% en 2014. Près d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17 heures.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Levallois-Perret ? À Levallois-Perret, l'une des clés du scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter la participation. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 19,58% des votants de l'agglomération, à comparer avec une abstention de 24,31% au second tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 représentait 47,53% au premier tour. Au deuxième tour, 48,71% des électeurs ne se sont pas déplacés. La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact en matière énergétique et économique seraient susceptibles d'impacter la stratégie de vote des électeurs de Levallois-Perret.