En direct

19:06 - Hayer et Glucksmann dans un mouchoir de poche aussi à Courbevoie pour ces européennes ? Une autre interrogation qui entoure ces européennes 2024 est celle du vote de gauche après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Pour le premier tour des élections législatives, la Nupes avait attiré 23,71% des bulletins au total sur les 2 couvrant la ville. Une somme à comparer avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 5,52% à Courbevoie, contre 35,94% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Qui vont élire les supporters de la droite à Courbevoie ? Indicateur clé pour ce dimanche : Courbevoie fait partie des rares localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 10,15% lors du vote européen et Marine Le Pen 8,52% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les tendances de 2022 à analyser pour le scrutin de 2024 Avec 8,52%, c'est un score trop étriqué qu'avait fait Marine Le Pen à Courbevoie au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. La patronne du RN était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 39,57% et 22,27% des suffrages. C'est finalement le président sortant qui finira victorieux à 79,84% contre 20,16% pour Le Pen au second tour dans la localité. Au premier tour des législatives, Courbevoie, couverte par 2 circonscriptions, verra les candidats estampillé Ensemble ! S'imposer avec 34,22%, alors que le RN sera distancé à 5,95%. Courbevoie optera d'ailleurs pour des candidats LREM au second tour, vainqueurs sur l'ensemble des électeurs de la municipalité avec 41,85%.

12:45 - Le très gros score de Nathalie Loiseau lors des dernières européennes à Courbevoie Le résultat de ce dimanche soir sera-t-il le même que l'équilibre de 2019 ? Grand favori des sondages, Jordan Bardella avait pris une petite déculottée aux européennes à l'époque dans la commune. Le protégé de Marine Le Pen se classait loin derrière, avec 10,15%, derrière Nathalie Loiseau avec 35,94% et Yannick Jadot avec 14,85%.

11:45 - Courbevoie : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La structure démographique et socio-économique de Courbevoie détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,95% et une densité de population de 19936 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 46,77%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 13,16% et d'une population immigrée de 20,19% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,98% à Courbevoie, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Abstention aux européennes à Courbevoie : un aperçu détaillé L'abstention des citoyens français aux européennes connaîtra-t-elle une progression, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,4% ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux européennes s'élevait à 49,9%, c’était mieux qu’en 2014. Afin de comprendre le vote des habitants de cette agglomération, il faut observer les résultats des dernières élections. Au moment des précédentes européennes, 45,57% des personnes habilitées à voter à Courbevoie avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 54,69% pour les européennes de 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Courbevoie L'un des facteurs clés de ce scrutin européen sera immanquablement le taux d'abstention à Courbevoie. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 47,12% au premier tour et seulement 47,14% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Courbevoie ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 52 492 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 26,29% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 22,32% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.