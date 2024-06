En direct

19:08 - Qui va prendre avantage des 40,86% de la Nupes à Juvisy-sur-Orge ? L'autre question qui accompagne ces européennes est celle du poids de la gauche après la disparition de la Nupes. La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Juvisy-sur-Orge, le binôme Nupes avait en effet obtenu 40,86% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 44% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 7,11% à Juvisy-sur-Orge, contre 22,02% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : les 22,02% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,03% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 35,22% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les enquêtes d'opinion de Bardella font saliver à Juvisy-sur-Orge Le résultat obtenu par le RN sera la clé du scrutin pour cette élection localement. À Juvisy-sur-Orge, on note que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 14,03% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 12,27% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les dernières européennes et les européennes 2024.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Juvisy-sur-Orge Dans la commune de Juvisy-sur-Orge, Marine Le Pen n'avait pas vraiment imposé ses idées lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec un timide 12,27%, la cheffe de file du Rassemblement national était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 36,33% et 25,03% des suffrages. C'est finalement Emmanuel Macron qui l'emportera avec 73,01% contre 26,99% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Au premier tour des législatives, Juvisy-sur-Orge, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé LFI-PS-PC-EELV l'emporter avec 40,86%, alors que le RN sera derrière à 8,02%. Le RN sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau au sommet lors des dernières européennes Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Grand favori des sondages, Jordan Bardella était vaincu aux européennes dans la commune. La tête de liste RN achevait l'élection troisième, avec 14,03%, derrière Nathalie Loiseau avec 22,02% et Yannick Jadot avec 17,02%.

11:45 - Juvisy-sur-Orge : démographie et socio-économie impactent les élections européennes À Juvisy-sur-Orge, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influer sur les élections européennes. Avec une densité de population de 7305 hab/km² et un taux de chômage de 10,77%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux important de cadres, atteignant 26,12%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 24,72% et d'une population étrangère de 19,53% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (42,16%), témoigne d'une population instruite à Juvisy-sur-Orge, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

10:30 - Etude de l'abstention lors des dernières européennes à Juvisy-sur-Orge Est-ce que les électeurs français seront plus nombreux à participer aux élections européennes 2024, à l'instar du rebond observé en 2019 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17h. Au fil des précédents rendez-vous électoraux, les 18 533 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. Durant les précédentes élections européennes, 4 637 personnes habilitées à voter à Juvisy-sur-Orge avaient pris part au scrutin (soit 50,33%). Le taux de participation était de 46,02% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes commencent à Juvisy-sur-Orge : l'abstention en question L'un des facteurs clés du scrutin européen sera le niveau de participation à Juvisy-sur-Orge. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,45% au premier tour. Au second tour, 46,79% des citoyens ne se sont pas déplacés. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 24,79% dans la commune. L'abstention était de 30,72% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.