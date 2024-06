En direct

19:06 - À Aubervilliers, que vont trancher les supporters de la Nupes ? La gauche unie aux législatives ayant éclaté, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? La barre est haute : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Aubervilliers, le binôme Nupes avait en effet enregistré 53,52% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 6,68% à Aubervilliers, contre 14,76% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir...

17:08 - Quel résultat à Aubervilliers pour les candidats de Bardella ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de Jordan Bardella aux élections européennes 2024 sera très scruté. On note que Aubervilliers compte parmi les rares communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 15,95% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 9,1% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants d'Aubervilliers plutôt pour Le Pen en 2022 Dans la ville d'Aubervilliers, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Avec 9,1%, la fille de Jean-Marie Le Pen était reléguée à l'arrière-plan par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 59,98% et 16,36% des voix. Le deuxième tour ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron terminant à 77,86% contre 22,14% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui récoltera 8,26%, alors que les candidats Nupes cumuleront 53,52% des voix. Pas de changement au second tour, le mouvement restant fantomatique localement.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella sur la première marche lors des élections européennes Les résultats de ce soir seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? 15,95% des votes étaient tombés vers la liste RN de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, contre Manon Aubry à 15,72% et Nathalie Loiseau à 14,76%. Le mouvement nationaliste attirait ainsi pas moins de 1374 votants d'Aubervilliers.

11:45 - Aubervilliers : démographie, élections et perspectives d'avenir A mi-chemin des européennes, Aubervilliers foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 90 071 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 12 201 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 55 554 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (39,63 %) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. La population étrangère de 36 293 personnes favorise une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 14 583 €/an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 20,07%, annonçant une situation économique en demi-teinte. À Aubervilliers, où les moins de 30 ans correspondent à 43% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Aubervilliers Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17h. Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des dernières consultations politiques ? En 2019, lors des européennes, 68,36% des personnes aptes à participer à une élection à Aubervilliers avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 74,97% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Aubervilliers : la participation au cœur des préoccupations L'un des facteurs clés de ces européennes 2024 sera indéniablement le niveau d'abstention à Aubervilliers. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 30 461 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 36,54% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 45,91% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 66,77% au premier tour. Au second tour, 67,58% des citoyens ne se sont pas déplacés. La guerre russo-ukrainienne et son impact en matière énergétique et économique sont notamment capables d'impacter la participation à Aubervilliers (93300).