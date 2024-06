En direct

19:08 - Les bulletins de la gauche unie très suivis Après le résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux arriveraient dans un mouchoir de poche ce soir, selon les études sondagières. Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM il y a cinq ans aux européennes, avait obtenu 17,45% au Pré-Saint-Gervais, contre 11,19% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement au Pré-Saint-Gervais, le binôme Nupes avait en effet glané 56,95% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 58% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base au Pré-Saint-Gervais, entre les 17,45% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 20,66% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21,42% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel score pour la liste RN au Pré-Saint-Gervais lors des européennes ? On note que Le Pré-Saint-Gervais fait partie des quelques communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 10,08% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 7,78% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants du Pré-Saint-Gervais plutôt favorables à Le Pen à la présidentielle Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 48,07% et Emmanuel Macron avec 20,66% qui obtenaient les meilleurs résultats au premier tour de la présidentielle il y a deux ans au Pré-Saint-Gervais. Marine Le Pen ne récoltait pour sa part que 7,78%. Le second round la laissera en retrait, Emmanuel Macron finissant à 82,32% contre 17,68% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 4,78%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 56,95% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale finalement vainqueur localement.

12:45 - Yannick Jadot sur la première marche en 2019 au Pré-Saint-Gervais Le résultat de ce 9 juin va-t-il répéter le choix des électeurs de 2019 ? Le trio de tête des précédentes élections européennes au Pré-Saint-Gervais était le suivant : la liste de Raphaël Glucksmann avec 11,19% des suffrages exprimés, en troisième position, devançée par la liste de Nathalie Loiseau avec 17,45% et enfin la liste de Yannick Jadot avec 24,54%, couronnée dans la localité.

11:45 - Analyse socio-économique du Pré-Saint-Gervais : perspectives électorales Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Le Pré-Saint-Gervais est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 24,26% de cadres supérieurs pour 16 865 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 1 954 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 10 526 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (57,34 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Le Pré-Saint-Gervais accueille une communauté diversifiée, avec ses 2 997 résidents étrangers, soit 17,33% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 671 euros/an, la ville affiche un taux de chômage de 15,42%, révélant une situation économique mitigée. Ainsi, au Pré-Saint-Gervais, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Etude de l'abstention aux européennes au Pré-Saint-Gervais Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Pendant les européennes de 2019, sur les 4 478 personnes en âge de voter au Pré-Saint-Gervais, 48,62% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 60,14% pour les européennes de 2014. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux européennes s'élevait à 49,9%.

09:30 - C'est l'heure de voter au Pré-Saint-Gervais : la participation au cœur des préoccupations L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera immanquablement l'étendue de l'abstention au Pré-Saint-Gervais. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 23,4% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 31,83% au deuxième tour. En proportion, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour. La situation géopolitique actuelle serait en mesure de ramener les citoyens du Pré-Saint-Gervais dans les isoloirs.