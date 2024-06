En direct

19:06 - Raphaël Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces européennes 2024 ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, avec comme inconnue le choix des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à la Courneuve, le binôme Nupes avait en effet réuni 42,92% des votes dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait obtenu 9,93% à la Courneuve, contre 12,57% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son niveau dépendra évidemment cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes ou encore du PCF.

17:08 - Quel score pour la liste RN à la Courneuve lors des européennes ? À la Courneuve, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 15,49% au terme du scrutin européen et Marine Le Pen 9,39% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que laissent entrevoir les sondages récents sur la France entière, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Situation favorable au Rassemblement à la Courneuve ? Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 63,95% et Emmanuel Macron avec 14,66% qui obtenaient les meilleurs résultats au premier tour de la présidentielle en 2022 à la Courneuve. Marine Le Pen ne s'arrogeait quant à elle que 9,39%. C'est finalement le président sortant qui remportera l'adhésion des électeurs avec 76,93% contre 23,07% pour Le Pen au second round sur place. Au premier tour des législatives, La Courneuve, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Nupes s'imposer avec 42,92%, alors que le RN sera derrière à 7,69%. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - 16,21% pour Manon Aubry il y a cinq ans à la Courneuve Revenir cinq ans en arrière semble toujours pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Le RN n'avait pas marqué les mémoires à l'époque, la liste de Bardella finissant à la deuxième place à 15,49% aux élections européennes. La liste de Manon Aubry s'arrogeait la première place avec 16,21%.

11:45 - La Courneuve : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Comment la population de la Courneuve peut-elle peser sur les résultats des européennes ? Dans la ville, 45% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 13,19% de plus de 60 ans. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1822,09 €/mois, sont souvent révélateurs d'une tension économique locale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 40,29% et d'une population immigrée de 45,64% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, de 7,77% à la Courneuve, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Elections européennes passées à la Courneuve : le niveau de participation Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Au niveau national, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À la Courneuve, 76,39% des électeurs avaient participé. Pour comprendre le vote des électeurs de cette agglomération, il faut analyser les résultats des derniers scrutins européens. Pendant les élections européennes de 2019, 32,17% des personnes aptes à participer à une élection à la Courneuve avaient pris part au scrutin. La participation était de 24,99% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de la Courneuve La participation constituera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen à la Courneuve. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 65,56% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient pris part au scrutin, contre une participation de 54,97% au deuxième tour, soit 8 855 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 32,64% au premier tour et seulement 26,33% au second tour. La guerre aux portes de l'Europe et ses répercussions en matière énergétique et économique sont de nature à de faire augmenter le taux de participation à la Courneuve.