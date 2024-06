En direct

19:06 - Que vont décider les supporters de la Nupes à Pantin ? Outre le score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sembleraient à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes des instituts de sondage. Le candidat de gauche s'était élevé à 11,84% à Pantin, contre 16,33% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir malgré sa poussée lors des dernières législatives, en 2022. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Pantin, le binôme Nupes avait en effet accumulé 59,04% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 62% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Pantin, entre les 16,33% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 18,66% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 15,92% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - La liste RN favorite pour les européennes à Pantin ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera très observé localement pour ces élections. A noter : Pantin fait partie des quelques villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 9,66% lors du vote européen et Marine Le Pen 6,74% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Pantin penchaient pour Le Pen en 2022 Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 53,83% et Emmanuel Macron avec 18,66% qui avaient pris la tête lors du premier tour de la présidentielle en 2022 à Pantin. Marine Le Pen ne s'arrogeait quant à elle que 6,74%. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 16,77% contre 83,23%. Au premier tour des élections législatives, Pantin, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Nupes l'emporter avec 59,04%, alors que le RN restera derrière à 6,02%. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme LFI-PS-PC-EELV finalement vainqueur localement.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Yannick Jadot à Pantin Se retourner sur le dernier test semble encore une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? À Pantin, les précédentes élections européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Yannick Jadot avec 20,17% des votes. La gagnante devançait la liste de Nathalie Loiseau avec 16,33% et Manon Aubry avec 12,15%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Pantin : ce qu'il faut savoir A mi-chemin des élections européennes, Pantin fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 60 800 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 9 483 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 14 987 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans l'agglomération, 40 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 4,08 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. La présence de 15 124 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 29,95%, favorise son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 113 € par an, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 15,44%, synonyme d'une situation économique fragile. À Pantin, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

10:30 - Taux de participation aux élections européennes à Pantin : les tendances Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : l'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération, il faut étudier les résultats des précédentes élections. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 52,41% au niveau de Pantin (Seine-Saint-Denis), à comparer avec un taux d'abstention de 65,13% en 2014.

09:30 - Participation à Pantin : quelles perspectives pour les élections européennes ? Ce dimanche, lors des élections européennes à Pantin, qu'en sera-t-il de la participation ? Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, 74,6% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 66,14% au second tour, c'est-à-dire 17 841 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour. Le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie et ses répercussions sur l'économie mondiale sont par exemple capables de ramener les électeurs de Pantin (93500) vers les urnes.