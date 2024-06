En direct

19:06 - À Saint-Ouen-sur-Seine, quelles sont les options de reports du vote Nupes ? Outre le score du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sont donnés au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes des instituts de sondage publiées lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes, avait atteint 17,86% à Saint-Ouen-sur-Seine, contre 8,14% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir malgré son excellent résultat lors des dernières élections législatives. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement à Saint-Ouen-sur-Seine, le binôme Nupes avait en effet enregistré 57,13% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 60% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Qui vont adopter les supporters de la droite à Saint-Ouen-sur-Seine ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella lors des élections européennes 2024 sera très observé. Indicateur clé pour ce dimanche : Saint-Ouen-sur-Seine compte parmi les quelques communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 10,55% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 7,17% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Jean-Luc Mélenchon en tête en 2022 à Saint-Ouen-sur-Seine Avec 7,17%, c'est un score insuffisant qu'avait fait Marine Le Pen à Saint-Ouen-sur-Seine au premier tour de la présidentielle en 2022. La cheffe de file du RN était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 51,82% et 21,32% des voix. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 17,66% contre 82,34%. Au premier tour des élections législatives, Saint-Ouen-sur-Seine, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter avec 57,13%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 5,68%. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le mouvement restant totalement à l'écart localement.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Yannick Jadot à Saint-Ouen-sur-Seine Revenir cinq ans en arrière semble toujours évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Quel verdict s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Grand favori des sondages, Jordan Bardella avait buté contre un mur aux élections européennes à l'époque à Saint-Ouen-sur-Seine. La tête de liste RN se classait loin derrière, avec 10,55%, en retrait par rapport à Yannick Jadot avec 19,5% et Nathalie Loiseau avec 17,86%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Saint-Ouen-sur-Seine Dans la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 11236 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 16,97%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 2729,35 €/mois montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 12 132 votants. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 21,53% et d'une population immigrée de 30,68% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, de 7,79% à Saint-Ouen-sur-Seine, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - Saint-Ouen-sur-Seine : quel était le niveau d'abstention aux européennes ? Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est toujours très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17h. Au cours des dernières années, les 53 320 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 57,66% des personnes en âge de voter à Saint-Ouen-sur-Seine avaient déserté les urnes. L'abstention était de 68,02% il y a dix ans.

09:30 - Participation à Saint-Ouen-sur-Seine : que retenir des précédentes élections ? Le niveau d'abstention sera sans aucun doute un critère clé de ces européennes 2024 à Saint-Ouen-sur-Seine. Lors du deuxième tour de la présidentielle, sur les 26 748 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 66,08% s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 73,64% au premier tour, soit 19 697 personnes. En comparaison, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 44,72% au premier tour et seulement 43,29% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Saint-Ouen-sur-Seine ? La hausse des prix du quotidien qui alourdit les finances des familles est par exemple capable de renforcer l'engagement civique des citoyens de Saint-Ouen-sur-Seine (93400).