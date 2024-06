En direct

19:06 - À Saint-Denis, quels reports de voix à gauche ce soir ? Après le score du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes ont été annoncés dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes sondagières. Mais il faut rappeler que Glucksmann avait obtenu 7,03% à Saint-Denis, contre 15,92% pour la liste LREM lors des dernières européennes. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. La réserve de voix s'avère conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Saint-Denis, la Nupes avait en effet réuni 62,54% des votes si on englobe les 2 circonscriptions de la ville. Une poussée à mettre en perspective avec les 66% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (61,13% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,91% pour Yannick Jadot, 2,25% pour Fabien Roussel et 1,11% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Que vont choisir les habitants de Saint-Denis ? Le résultat des européennes au niveau local sera analysé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. À Saint-Denis, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 13,1% à l'issue du rendez-vous européen et Marine Le Pen 8,29% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Vent favorable au RN à Saint-Denis ? Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 61,13% et Emmanuel Macron avec 16,22% qui remportaient le premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022 à Saint-Denis. Marine Le Pen ne s'arrogeait pour sa part que 8,29%. C'est finalement son rival qui remportera l'adhésion des électeurs avec 79,09% contre 20,91% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Au premier tour des législatives, Saint-Denis, couverte par 2 circonscriptions, verra les candidats estampillé Nupes s'imposer avec 62,54%, alors que le RN sera distancé à 7,22%. Et le second tour ira dans le même sens avec encore des candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale vainqueurs sur l'ensemble des électeurs de la municipalité.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Nathalie Loiseau à Saint-Denis Les résultats de ce dimanche vont-ils s'accorder avec le verdict de 2019 ? Le trio de tête des dernières européennes à Saint-Denis était le suivant : la liste de Yannick Jadot avec 14,64% des voix, en troisième position, distancée par la liste de Manon Aubry avec 15,63% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 15,92%, vainqueure ici même.

11:45 - Comment la composition démographique de Saint-Denis façonne les résultats électoraux ? Dans la ville de Saint-Denis, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections européennes ? Dans l'agglomération, 44% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 13,76% ont 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 075 euros/an, sont souvent révélateurs d'une pression financière sur les foyers. Enfin, la présence d'une population étrangère de 30,81% et d'une population immigrée de 38,28% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, évalué à 7,95% à Saint-Denis, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux directives relatives à l'éducation et au logement étudiant.

10:30 - À Saint-Denis, quelle abstention aux européennes ? L'observation des résultats des derniers rendez-vous électoraux permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette agglomération. En 2019, à l'occasion des élections européennes, 66,1% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 74,26% en 2014. Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Sur l'ensemble du territoire, le pic d'abstention a été enregistré lors du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Saint-Denis, 78,68% des habitants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Election à Saint-Denis : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes La participation constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 à Saint-Denis. Le conflit armé ukrainien pourrait impacter le taux de participation à Saint-Denis (93200). A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 47 382 personnes en âge de voter dans la ville, 43,98% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 33,89% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 64,99% au premier tour et seulement 66,26% au second tour.