En direct

19:06 - Sur quel candidat vont se diriger les électeurs de la Nupes à Aulnay-sous-Bois ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas la décision des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus désormais. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives à Aulnay-sous-Bois, le binôme Nupes avait en effet glané 39% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 53% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (50,67% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,38% pour Yannick Jadot, 1,56% pour Fabien Roussel et 0,78% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann s'était élevé à 5,85% à Aulnay-sous-Bois, contre 18,29% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Quel verdict pour le Rassemblement national à Aulnay-sous-Bois ? Le nombre de bulletins de la liste de Jordan Bardella sera la clé du scrutin localement pour cette européenne. On remarque que Aulnay-sous-Bois compte parmi les quelques localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 18,61% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 12,79% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Aulnay-sous-Bois ? Marine Le Pen se trouvait largement distancée dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'arrogeant que 12,79% contre 19,21% pour Emmanuel Macron et 50,67% pour Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième round de scrutin restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron terminant à 71,37% contre 28,63% pour Le Pen. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 11,39%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV cumuleront 39,00% des voix. Le parti restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Aulnay-sous-Bois Regarder en arrière peut toujours sembler pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Aulnay-sous-Bois, avec 18,61%, soit 2865 voix. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 18,29% et Yannick Jadot à 11,85%.

11:45 - Dynamique électorale à Aulnay-sous-Bois : une analyse socio-démographique En pleine campagne électorale européenne, Aulnay-sous-Bois se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 86 135 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 6 914 entreprises démontrent une économie prospère. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (66,99 %) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les 20 719 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2218,22 € par mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 18,56%, synonyme d'une situation économique tendue. À Aulnay-sous-Bois, où la jeunesse équivaut à 43% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes à Aulnay-sous-Bois : un aperçu détaillé Au cours des dernières années, les 86 522 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 36,24% des inscrits sur les listes électorales d'Aulnay-sous-Bois, contre une participation de 29,17% pour les élections européennes de 2014. Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Aulnay-sous-Bois L'un des critères déterminants des élections européennes 2024 sera à n'en pas douter le niveau d'abstention à Aulnay-sous-Bois. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 36,25% au premier tour. Au second tour, 38,35% des électeurs se sont déplacés. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 44 373 personnes en âge de voter au sein de la ville, 68,56% étaient allées voter, contre une participation de 58,48% au second tour, ce qui représentait 25 961 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.