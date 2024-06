En direct

19:07 - Les supporters de la coalition de gauche font envie Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, avait obtenu 5,8% aux Pavillons-sous-Bois, contre 20,35% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut cette fois selon les enquêtes d'opinion menées lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait tout près voire au-dessus de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté malgré la surprise qu'elle avait créée lors des élections législatives, en 2022. Au cours du premier tour des législatives aux Pavillons-sous-Bois, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 36,76% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 40% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le verdict dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national lors des européennes aux Pavillons-sous-Bois ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la liste Bardella aux élections européennes 2024 sera très scruté. Alors que les sondages annoncent 10 points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Les Pavillons-sous-Bois semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote sur place.

15:02 - Situation favorable à Hayer aux Pavillons-sous-Bois ? Avec 15,72%, c'est un résultat trop étriqué qu'avait fait Marine Le Pen aux Pavillons-sous-Bois au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. La cheffe du RN était surclassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 35,48% et 22,62% des votes. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 32,89% contre 67,11%. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 14,22%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale rassembleront 36,76% des voix. Le RN restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Aux Pavillons-sous-Bois, Nathalie Loiseau en tête lors des dernières élections européennes Regarder en arrière semble toujours évident au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Quel résulat était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Le podium des précédentes élections européennes aux Pavillons-sous-Bois était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 20,35% des suffrages exprimés, devançant la liste de Jordan Bardella avec 18,95% et Yannick Jadot avec 13,99%.

11:45 - Les Pavillons-sous-Bois : démographie, élections et stratégies politiques Dans la ville des Pavillons-sous-Bois, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des européennes. Le taux de chômage à 13,61% peut agir sur les attentes des électeurs quant aux directives européennes sur le travail. Avec 50,44% de population active et une densité de population de 7998 hab/km², ces données pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (68,62%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 4 613 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 19,95% et d'une population immigrée de 25,16% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation aux Pavillons-sous-Bois mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 30,54% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Etude de l'abstention aux européennes aux Pavillons-sous-Bois L'analyse des élections passées est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette ville. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 58,55% des inscrits sur les listes électorales des Pavillons-sous-Bois, contre un taux d'abstention de 62,2% en 2014. Les européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux européennes s'élevait à 49,9%.

09:30 - C'est l'heure de voter aux Pavillons-sous-Bois : les européennes débutent La participation sera indiscutablement l'une des clés de ces européennes aux Pavillons-sous-Bois. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 39,23% au premier tour et seulement 40,16% au second tour. Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 69,09% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 61,98% au second tour, c'est-à-dire 7 253 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.