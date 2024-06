En direct

19:06 - Glucksmann, nouvelle figure de la gauche lors de ces européennes 2024 ? L'autre interrogation qui enveloppe ces élections européennes 2024 est celle du poids de la gauche après la dispersion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des législatives au Blanc-Mesnil, le binôme Nupes avait en effet glané 37,87% des votes dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 4,7% au Blanc-Mesnil, contre 14,04% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer dans la soirée...

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres au Blanc-Mesnil avant les européennes Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera scruté selon le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points de plus pour le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Le Blanc-Mesnil semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote sur place.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives au Blanc-Mesnil Les électeurs du Blanc-Mesnil avaient voté pour Marine Le Pen à 14,53% lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient dépassé la candidate avec 52,88% et 16,67% des votes. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 32,71% contre 67,29%. Avec 13,63%, le RN sera devancé ensuite par les 37,87% du binôme Nupes au premier tour des législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - En 2019, des élections très instructives Se retourner sur le dernier test peut de nouveau sembler pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Dans le détail, 1848 votants du Blanc-Mesnil avaient préféré la liste du Rassemblement national à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella glanait ainsi 21,46% des votes devant Nathalie Loiseau à 14,04% et Manon Aubry à 12,6%.

11:45 - Le Blanc-Mesnil : démographie, élections et stratégies politiques Dans la ville du Blanc-Mesnil, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des européennes. Avec un taux de chômage de 19,64% et une densité de population de 6869 hab/km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 19 954 €/an peut être caractéristique d'une pression financière sur les foyers. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 29,40% et d'une population immigrée de 34,73% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,92% au Blanc-Mesnil, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux politiques relatives à l'instruction et au logement étudiant.

10:30 - Le Blanc-Mesnil : quel était le taux de participation aux européennes ? Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections européennes s'élevait à 50,12%. L'étude des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette agglomération. En 2019, durant les élections européennes, parmi les 9 065 inscrits sur les listes électorales au Blanc-Mesnil, 35,68% étaient allés voter, contre un taux de participation de 28,06% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent au Blanc-Mesnil : quel sera le taux de participation ? Au Blanc-Mesnil, l'une des grandes inconnues de ces européennes sera la participation. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 42,39% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une abstention de 32,34% au premier tour. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 66,6% au premier tour et seulement 74,26% au second tour. La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur le moral des familles pourraient potentiellement de faire augmenter le pourcentage de participation au Blanc-Mesnil.