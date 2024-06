En direct

19:07 - Une course Hayer-Glucksmann aussi à Fontenay-aux-Roses pour ces européennes 2024 ? Outre le résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux ont été annoncés au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM lors des européennes 2019, avait glané 29,77% à Fontenay-aux-Roses, contre 7,66% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives, en 2022. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Fontenay-aux-Roses, le binôme Nupes avait en effet enregistré 33,71% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 39% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (29,53% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,98% pour Yannick Jadot, 2,19% pour Fabien Roussel et 2,19% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN de Jordan Bardella à Fontenay-aux-Roses lors des européennes ? Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera très observé pour cette élection, localement, comme dans le reste du pays. Enseignement clé pour ce dimanche : Fontenay-aux-Roses fait partie des rares communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 9,59% lors du vote européen et Marine Le Pen 9,28% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 Avec 9,28%, c'est un score insuffisant qu'avait obtenu Marine Le Pen à Fontenay-aux-Roses au premier tour de la présidentielle il y a deux ans. La candidate était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 32,92% et 29,53% des bulletins exprimés. C'est finalement Emmanuel Macron qui finira victorieux à 78,94% contre 21,06% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 6,09%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 33,71% des voix. Fontenay-aux-Roses se tournera d'ailleurs encore vers un binôme La République en Marche au second tour, finalement vainqueur localement avec 53,11%.

12:45 - En 2019, des élections européennes très instructives Regarder en arrière semble de nouveau avisé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quel résulat s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Le podium des dernières européennes à Fontenay-aux-Roses plaçait dans cet ordre la liste de Jordan Bardella avec 9,59% des votes, en troisième position, précédée de la liste de Yannick Jadot avec 19,75% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 29,77%, en tête sur place.

11:45 - Élections européennes à Fontenay-aux-Roses : un éclairage démographique Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Fontenay-aux-Roses montrent des tendances nettes qui pourraient peser sur le résultat des européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 11,68% et une densité de population de 9547 hab par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux important de cadres, représentant 34,96%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 11,31% et d'une population immigrée de 16,74% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, de 8,97% à Fontenay-aux-Roses, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - Fontenay-aux-Roses : quel était le taux d'abstention aux européennes ? Les européennes mobilisant moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle nationale, le plus haut taux d'abstention a été observé durant le premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. À Fontenay-aux-Roses, 63,78% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des dernières élections. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 8 314 inscrits sur les listes électorales à Fontenay-aux-Roses, 45,31% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 52,11% en 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Fontenay-aux-Roses pour les européennes L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera à n'en pas douter l'étendue de la participation à Fontenay-aux-Roses. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 52,98% au premier tour. Au deuxième tour, 52,81% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Fontenay-aux-Roses ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 14 764 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 77,87% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 72,65% au second tour, soit 10 730 personnes. Pour comparer, au niveau de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, moins qu'en 2017.