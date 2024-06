En direct

19:06 - À Châtillon, qui va raffler les 32,08% de la Nupes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, avait atteint 7,9% à Châtillon, contre 30,37% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux en 2024 selon les enquêtes d'opinion menées lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait très proche de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé. Au cours du premier tour des élections des députés à Châtillon, le binôme Nupes avait en effet accumulé 32,08% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Tout dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Châtillon, entre les 30,37% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 36,42% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 33,51% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Châtillon Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera regardé selon le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Alors qu'on annonce une dizaine de points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Châtillon semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de points dans la commune.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position à la dernière présidentielle à Châtillon Les électeurs de Châtillon avaient voté pour Marine Le Pen à 9,32% lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la représentante de l'extrême droite avec respectivement 36,42% et 26,02% des bulletins exprimés. C'est finalement le président sortant qui terminera gagnant à 79,81% contre 20,19% pour Le Pen au second round dans la localité. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 7,42%, alors que les candidats Ensemble ! Réuniront 33,51% des voix. Châtillon choisira d'ailleurs un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au second tour, vainqueur localement avec 56,14%.

12:45 - À Châtillon, Nathalie Loiseau devant les autres en 2019 Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut encore sembler logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Le trio de tête des précédentes élections européennes à Châtillon plaçait dans cet ordre la liste de Nathalie Loiseau avec 30,37% des voix, s'imposant donc face à la liste de Yannick Jadot avec 17,54% et Jordan Bardella avec 10,69%.

11:45 - Châtillon et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Comment les habitants de Châtillon peuvent-ils peser sur le résultat des européennes ? Avec 53,35% de population active et une densité de population de 12725 habitants par km², ces données pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Le taux de chômage à 8,78% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants en matière de directives européennes sur le travail. Le taux important de cadres, représentant 43,98%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Enfin, la présence d'une population étrangère de 10,16% et d'une population immigrée de 16,15% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,21% à Châtillon, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - Perspectives de l'abstention aux dernières élections européennes à Châtillon Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h. L'étude des derniers rendez-vous électoraux permet de comprendre le vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation atteignait 57,16% des inscrits sur les listes électorales de Châtillon (Hauts-de-Seine). La participation était de 49,48% il y a dix ans.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Châtillon L'un des facteurs importants du scrutin européen 2024 sera incontestablement le niveau d'abstention à Châtillon. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 76,33% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 81,16% au premier tour, ce qui représentait 18 058 personnes. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 56,11% au premier tour et seulement 55,42% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Châtillon ? La flambée des prix qui pèse sur les finances des foyers français, combinée avec les inquiétudes dues à la guerre en Ukraine, seraient en mesure d'avoir des conséquences sur les choix que feront les électeurs de Châtillon (92320).