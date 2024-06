En direct

19:07 - Aux Lilas, qui vont élire les électeurs de la gauche ? Outre le résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes arriveraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion. Mais on se rappelle que Le candidat de gauche avait glané 9,64% aux Lilas, contre 20,58% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives, en 2022 aux Lilas, le binôme Nupes avait en effet réuni 52,06% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 51% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes aux Lilas ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera analysé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points de plus pour le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Les Lilas semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote sur place. Une exception à confirmer.

15:02 - Jean-Luc Mélenchon en première position il y a deux ans aux Lilas Avec 7,23%, c'est un résultat trop serré qu'avait enregistré Marine Le Pen aux Lilas au premier tour de l'élection du président de la République en 2022. La cheffe du Rassemblement national était surclassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 41,98% et 24,31% des suffrages. C'est finalement Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 83,43% contre 16,57% pour Le Pen au second tour sur place. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 6,36%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 52,06% des voix. La situation restera la même au second tour, le RN restant fantomatique localement.

12:45 - Qu'avaient donné les européennes aux Lilas il y a cinq ans ? Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble encore avisé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Grand favori des sondages, Jordan Bardella ne finissait même pas parmi les deux premiers aux élections européennes localement. Le protégé de Marine Le Pen arrivait loin derrière, avec 9,32%, contre Yannick Jadot avec 24,41% et Nathalie Loiseau avec 20,58%.

11:45 - Comment la composition démographique des Lilas façonne les résultats électoraux ? En pleine campagne électorale européenne, Les Lilas se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 33,16% de cadres pour 23 469 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. Ses 2 485 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 5 787 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (45,11 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les 3 030 résidents étrangers, représentant 13,02% de la population, contribuent à cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 3022,89 € par mois, la ville ambitionne plus de prospérité. En somme, Les Lilas incarne les intérêts et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les Lilas : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Au moment des précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 47,34% des inscrits sur les listes électorales des Lilas. Le taux d'abstention était de 57,09% lors des européennes de 2014. Cette élection européenne verra-t-elle une augmentation de l'abstention des électeurs français comme en 2009 où un record avait été observé avec 59,37% ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17 heures.

09:30 - Election aux Lilas : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'un des critères essentiels du scrutin européen sera incontestablement le taux d'abstention aux Lilas. La situation géopolitique actuelle serait de nature à ramener les habitants des Lilas (93260) dans les bureaux de vote. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 22,9% des électeurs de la ville. L'abstention était de 29,53% au second tour. En proportion, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 47,08% au premier tour et seulement 49,58% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année aux Lilas ?