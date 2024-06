En direct

19:07 - Un match Hayer-Glucksmann aussi à Romainville pour ces élections européennes ? L'union des partis de gauche aux législatives ayant éclaté, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Romainville, le binôme Nupes avait en effet glané 56,54% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait atteint 7,92% à Romainville, contre 16,45% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Romainville : 16,45% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 19,45% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 19,41% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quels résultats pour le Rassemblement national lors des européennes à Romainville ? À Romainville, on peut souligner que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 15,01% au terme du scrutin européen et Marine Le Pen 10,48% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les habitants de Romainville plutôt pour Macron à la présidentielle Marine Le Pen terminait loin derrière dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, ne récoltant que 10,48% contre 19,45% pour Emmanuel Macron et 48,37% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second round de scrutin la laissera en retrait, Emmanuel Macron s'imposant avec 76,73% contre 23,27% pour Le Pen. Avec 8,95%, le Rassemblement national sera devancé par la suite par les 56,54% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Ca n'ira pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - En 2019, Yannick Jadot en tête lors des européennes Le résultat de ce soir sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? Le podium des précédentes européennes à Romainville était composé de la liste de Yannick Jadot avec 18,86% des bulletins, devançant la liste de Nathalie Loiseau avec 16,45% et Jordan Bardella avec 15,01%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Romainville aux élections européennes Dans la commune de Romainville, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 7567 hab par km² et 47,95% de population active, ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 15,08% peut agir sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur l'emploi. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (56,11%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 6 887 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 18,69% et d'une population immigrée de 25,13% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'instruction à Romainville mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,96% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Romainville ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12 heures et seulement 43% à 17 heures. Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. En 2019, lors des élections européennes, parmi les 6 035 inscrits sur les listes électorales à Romainville, 59,1% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 66,95% en 2014.

09:30 - Les européennes à Romainville sont lancées Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des européennes à Romainville ? Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 58,43% au premier tour. Au second tour, 59,89% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Romainville ? Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 37,52% des personnes en âge de voter dans l'agglomération avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 30,02% au premier tour. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017.