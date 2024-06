En direct

19:14 - À Ballainvilliers, qui vont plebisciter les électeurs de la Nupes ? Outre le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux ont été annoncés au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne. Mais il faut noter que Glucksmann avait obtenu 4,57% à Ballainvilliers, contre 28,2% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des élections législatives. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Ballainvilliers, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 20,44% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué. Tout est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Jusqu'où ira le RN lors des européennes à Ballainvilliers ? A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national lors des élections européennes 2024 sera très scruté. Si on met face à face le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 2 points à Ballainvilliers. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion annonçant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points en comparaison de la présidentielle. Assez pour prédire 29% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits de Ballainvilliers plutôt favorables à Macron à la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Ballainvilliers lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,87%, dépassant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 21,4%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 37,04% contre 62,96%. Le RN ratait aussi la première marche à Ballainvilliers quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 19,94% au premier tour, contre 33,47% pour le binôme La République en Marche. Au deuxième round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui remportera le plus de votes, avec 60,08% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Nathalie Loiseau à Ballainvilliers Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Ballainvilliers lors des précédentes élections des eurodéputés, avec 28,2% des voix. La liste doublait celle de Jordan Bardella avec 19,69% dans la commune. Yannick Jadot achevait l'élection troisième, avec 12,66%.

11:45 - Analyse socio-économique de Ballainvilliers : perspectives électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Ballainvilliers regorge de diversité et d'activités. Avec ses 26,55% de cadres pour 4 752 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 357 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 39 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 6,97 % ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les 299 résidents étrangers, représentant 6,41% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Parmi cette diversité sociale, 53,74% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 865,22 €, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. À Ballainvilliers, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Analyse de la participation lors des dernières européennes à Ballainvilliers Est-ce que les Français se déplaceront plus pour participer aux élections européennes cette année, à l'instar du rebond observé en 2019 ? Au niveau de l'Hexagone, le record de la participation la plus faible constatée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33%. À Ballainvilliers, 66,3% des votants avaient participé. L'observation des précédents rendez-vous électoraux permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. En 2019, au moment des européennes, 54,53% des inscrits sur les listes électorales de Ballainvilliers avaient pris part au vote. La participation était de 49,86% il y a dix ans.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Ballainvilliers À Ballainvilliers, l'un des critères importants de ces européennes sera sans aucun doute le taux de participation. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,26% au premier tour et seulement 51,3% au second tour. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 817 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 16,93% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 21,6% au deuxième tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.