En direct

19:10 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va prendre avantage du vote Nupes à la Ville-du-Bois ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche dans les isoloirs. Lors du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait glané 22,49% des voix dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait glané 4% à la Ville-du-Bois, contre 23,83% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : 23,83% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 29,55% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 30,85% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à la Ville-du-Bois avant les européennes ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera observé au prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Si en France, les sondages d'intentions de vote prévoient une évolution moyenne du Rassemblement national à près de dix points aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui amènerait virtuellement Bardella à près de 30% dans la commune), on note néanmoins que celui-ci n'a pour l'instant gagné que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les enseignements de 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à la Ville-du-Bois lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,55%, dépassant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 25,02%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 43,95% contre 56,05%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des législatives, avec 24,38% au premier tour, contre 30,85% pour le binôme LREM. Le second tour restera sur cette partition, laissant également le binôme La République en Marche finir gagnant.

12:45 - 23,83% pour Nathalie Loiseau lors des dernières européennes à la Ville-du-Bois Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble toujours une évidence au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. À la Ville-du-Bois, les dernières élections européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 23,83% des suffrages. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 22,24%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 16,65%.

11:45 - Le poids démographique et économique de la Ville-du-Bois aux élections européennes La composition démographique et socio-économique de la Ville-du-Bois définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi les résultats des élections européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,89% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Avec 52,18% de population active et une densité de population de 2034 habitants par km², ces données pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (87,08%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 2 375 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 10,16% et d'une population immigrée de 13,43% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 7,11% à la Ville-du-Bois, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - Taux de participation aux dernières européennes à la Ville-du-Bois : les enseignements Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des élections passées ? Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 50,58% des personnes aptes à participer à une élection à la Ville-du-Bois avaient pris part au scrutin. La participation était de 40,27% lors du scrutin de 2014. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Au niveau national, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à la Ville-du-Bois pour les européennes L'un des critères décisifs des européennes sera à n'en pas douter le taux d'abstention à la Ville-du-Bois. Au premier tour de la présidentielle, sur les 5 172 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 77,71% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 73,32% au deuxième tour, ce qui représentait 3 797 personnes. Pour rappel, au niveau de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, moins qu'en 2017. La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des ménages pourrait en effet renforcer l'engagement civique des habitants de la Ville-du-Bois (91620).