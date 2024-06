17:08 - Quel verdict pour le RN de Jordan Bardella à Villiers-sur-Orge ?

Le résultat en faveur de la liste portée par Jordan Bardella va être le déterminant pour ces élections des députés européens 2024 localement, comme au niveau national. Les sondages d'opinion imaginent un RN à environ un tiers des voix dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son résultat de 2019. Théoriquement, cette dynamique devrait le pousser à 28% à Villiers-sur-Orge, soit dix points de plus également que ses 18,43% dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le mouvement n'a pris ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi revoir les ambitions frontistes.