19:07 - À Longjumeau, qui va prendre avantage du score de la Nupes ? Après le résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sembleraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie lors des européennes 2019, avait atteint 24,32% à Longjumeau, contre 6,43% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà vécu. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Longjumeau, le binôme Nupes avait en effet enregistré 31,32% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Longjumeau pour les candidats RN ? Le résultat en faveur de la liste du RN menée par Jordan Bardella sera l'observation majeure pour ces européennes 2024 localement, comme dans le reste de la France. A noter : Longjumeau fait partie des rares villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 18,49% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 17,55% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Emmanuel Macron en tête lors de la présidentielle 2022 à Longjumeau Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 30,6% et Emmanuel Macron avec 28,15% qui remportaient le premier tour de l'élection du président de la République en 2022 à Longjumeau. Marine Le Pen ne s'arrogeait quant à elle que 17,55%. C'est finalement le président sortant qui l'emportera avec 67,37% contre 32,63% pour Le Pen au second tour dans la localité. Les élections législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 13,67%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV cumuleront 31,32% des voix. Longjumeau se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au second tour, finalement vainqueur localement avec 51,39%.

12:45 - 24,32% pour Nathalie Loiseau il y a cinq ans à Longjumeau Se retourner sur le dernier test semble encore une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Avec un résultat de 18,49%, Jordan Bardella avait été devancé à l'issue des élections européennes à l'époque par la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 24,32% des électeurs.

11:45 - Longjumeau : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections En pleine campagne électorale européenne, Longjumeau se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 20 620 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 1 678 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 11 938 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (27,2 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les 3 356 résidents étrangers contribuent à cette pluralité culturelle. Malgré un taux de chômage de 11,21%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 29 180 euros par an, illustrant un certain niveau de prospérité. À Longjumeau, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Longjumeau : la mobilisation des électeurs aux européennes Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération, il est indispensable d'observer les résultats des élections précédentes. En 2019, durant les européennes, le taux de participation s'était hissé à 46,77% des électeurs de Longjumeau (Essonne). Le taux de participation était de 38,17% pour les élections européennes de 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle du pays tout entier, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33,28%. À Longjumeau, 73,33% des électeurs avaient voté.

09:30 - C'est l'heure de voter à Longjumeau : l'abstention au cœur des préoccupations À Longjumeau, l'un des facteurs importants des européennes sera immanquablement le niveau d'abstention. La situation géopolitique actuelle et ses retombées en matière économique et énergétique seraient de nature à pousser les habitants de Longjumeau à s'intéresser plus fortement du scrutin. Il y a deux ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 32,45% au sein de la commune. Le taux d'abstention était de 27,15% au premier tour. En comparaison, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 55,53% au premier tour et seulement 57,43% au deuxième tour.