19:09 - À Épinay-sur-Orge, quel candidat vont élire les électeurs de la Nupes ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas le choix des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Épinay-sur-Orge, le binôme Nupes avait en effet réuni 26,88% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait atteint 6,51% à Épinay-sur-Orge, contre 25,21% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Épinay-sur-Orge : les 25,21% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 30,49% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 30,51% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella à Épinay-sur-Orge ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera très observé pour ces élections du Parlement européen 2024, à l'échelle locale. Indicateur clé pour ce dimanche : Épinay-sur-Orge fait partie des rares localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 16,36% lors du vote européen et Marine Le Pen 16,24% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Hayer à Épinay-sur-Orge ? Marine Le Pen n'a pas réussi à convaincre dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, ne récoltant que 16,24% contre 30,49% pour Emmanuel Macron et 22,4% pour Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième round ne lui sera pas plus favorable, Emmanuel Macron finissant à 67,99% contre 32,01% pour Le Pen. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 13,05%, alors que les candidats Ensemble ! Réuniront 30,51% des voix. Épinay-sur-Orge se tournera d'ailleurs encore vers un binôme LREM au second tour, finalement vainqueur localement avec 56,63%.

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin très instructif Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière nous semble également pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. La liste Bardella n'était que deuxième aux européennes il y a cinq ans. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait fini en tête avec 25,21%, contre 16,36% pour le RN.

11:45 - Démographie et politique à Épinay-sur-Orge, un lien étroit Quelle influence les électeurs d'Épinay-sur-Orge exercent-ils sur le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de 34% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,55%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (67,62%) met en exergue le poids des thématiques de logement et d'urbanisme. Le pourcentage important de cadres, représentant 28,9%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Enfin, la présence d'une population immigrée de 12,19% et d'une population étrangère de 8,99% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (38,61%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Épinay-sur-Orge, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

10:30 - Épinay-sur-Orge : retour sur l'abstention aux dernières européennes Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des derniers scrutins européens. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, sur les 3 878 personnes en âge de voter à Épinay-sur-Orge, 45,69% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 53,44% en 2014. Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? À travers tout le pays, le record d'abstention a été constaté pendant le premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,7%. À Épinay-sur-Orge, 68,02% des votants n'avaient pas participé.

09:30 - C'est l'heure de voter à Épinay-sur-Orge : les européennes débutent Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des européennes à Épinay-sur-Orge ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 7 056 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 76,39% avaient pris part au scrutin. La participation était de 72,83% au deuxième tour, c'est-à-dire 5 141 personnes. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,9% au premier tour et seulement 49,57% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Épinay-sur-Orge pour les élections européennes ? Les populations des communes de petite taille votent toujours plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ?