En direct

19:12 - Qui va tirer parti des 28,68% de la Nupes à Saulx-les-Chartreux ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, avait atteint 5,69% à Saulx-les-Chartreux, contre 22,87% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'on le donne très proche de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui n'a pas survécu malgré son excellent résultat lors des élections législatives, en 2022. Au cours du premier tour des élections des députés, en 2022 à Saulx-les-Chartreux, le binôme Nupes avait en effet enregistré 28,68% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Quels résultats pour la liste RN de Jordan Bardella à Saulx-les-Chartreux lors des européennes ? À Saulx-les-Chartreux, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 20,02% à l'issue du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 20,45% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que laissent imaginer les sondages en 2024 à l'échelle du pays, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les habitants de Saulx-les-Chartreux plutôt favorables à Emmanuel Macron à la présidentielle Dans les isoloirs de Saulx-les-Chartreux, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Avec un timide 20,45%, la fille de Jean-Marie Le Pen était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 27,26% et 24,04% des votes. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 38,25% contre 61,75%. Au premier tour des élections législatives, Saulx-les-Chartreux, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé LFI-PS-PC-EELV s'imposer avec 28,68%, alors que le RN sera distancé à 17,96%. La situation restera la même au second tour, le RN étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau au sommet lors des européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait encore une fois comme avisé au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. La liste de Bardella ne terminait que deuxième aux élections européennes à l'époque, la liste de Nathalie Loiseau s'arrogeant la première place avec 22,87%, contre 20,02% pour le RN.

11:45 - Comment la composition démographique de Saulx-les-Chartreux façonne les résultats électoraux ? Dans la ville de Saulx-les-Chartreux, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections européennes. Avec 51,01% de population active et une densité de population de 677 habitants/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 9,91% pourrait agir sur les espoirs des habitants quant aux directives européennes sur l'emploi. Le taux de familles détenant au moins une automobile (84,88%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 2 087 votants. Enfin, la présence d'une population étrangère de 8,80% et d'une population immigrée de 11,38% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à Saulx-les-Chartreux mettent en avant une diversité de qualifications, avec 23,38% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Analyse de la participation lors des européennes à Saulx-les-Chartreux Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : la participation aux élections européennes s'élevait à 50,1%. Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette commune ? Cinq ans auparavant, durant les précédentes européennes, 2 066 électeurs de Saulx-les-Chartreux avaient pris part au scrutin (soit 53,69%), contre un taux de participation de 45,67% il y a 10 ans.

09:30 - Les européennes sont lancées à Saulx-les-Chartreux : scrutin en cours À Saulx-les-Chartreux, la participation constituera à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin européen 2024. La guerre au Moyen-Orient est en mesure d'avoir un impact sur la stratégie de vote des habitants de Saulx-les-Chartreux. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 19,46% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 24,53% au deuxième tour. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.