En direct

19:09 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Igny scruté à gauche L'autre source de doute de ces élections européennes 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'éclatement de la coalition de Mélenchon et ses alliés. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Igny, le binôme Nupes avait en effet obtenu 28,3% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était élevé à 6,49% à Igny, contre 30,13% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir...

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Igny avant les européennes Si au niveau national, les enquêtes d'opinion chiffrent une progression du RN à près de 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui porterait Bardella pas loin des 20% dans la commune), on remarque pourtant que ce dernier n'a pour l'instant enregistré que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position lors de la présidentielle à Igny Marine Le Pen n'arrivait même pas dans le duo de tête dans les bureaux de vote de la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, échouant à 13,23% contre 36,26% pour Emmanuel Macron et 22,38% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 25,48% contre 74,52%. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 9,83%, alors que les candidats LREM obtiendront 40,14% des voix. Igny choisira d'ailleurs un binôme La République en Marche au second tour, vainqueur localement avec 58,47%.

12:45 - Qu'avaient donné les élections européennes à Igny en 2019 ? Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Regarder en arrière semble encore évident au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella était battu aux européennes de l'époque à Igny. Le jeune loup arrivait troisième, avec 11,99%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 30,13% et Yannick Jadot avec 18,65%.

11:45 - Comment la composition démographique d'Igny façonne les résultats électoraux ? A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Igny fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 41,86% de cadres pour 10 213 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. L'existence de 785 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans l'agglomération, 19,65 % de la population est âgée de moins de 15 ans, et 8,05 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités des directives européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Igny accueille une communauté diversifiée, avec ses 687 résidents étrangers, soit 6,76% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,36%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3788,84 euros par mois. À Igny, les spécificités locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Igny L'analyse des résultats des consultations politiques précédentes permet de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. Au moment des européennes de 2019, sur les 4 268 personnes en âge de voter à Igny, 44,63% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 50,01% lors des européennes de 2014. Assisterons-nous à une hausse de l'abstention aux élections européennes, similaire au record établi à 59,37% en 2009 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12h et seulement 43,29% à 17 heures.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Igny : scrutin en cours La participation constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues du scrutin européen à Igny. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,11% au premier tour. Au second tour, 54,28% des votants ont exercé leur droit de vote. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 79,48% au sein de la ville. Le taux de participation était de 75,11% au deuxième tour, ce qui représentait 5 817 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.