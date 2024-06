En direct

19:23 - À Vauhallan, que vont trancher les électeurs de la gauche ? L'autre interrogation qui entoure ces européennes 2024 est celle du vote de gauche après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Vauhallan, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 29% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 4,73% à Vauhallan, contre 35,23% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Le RN favori à Vauhallan pour les européennes ? Le nombre de votes en faveur du RN sera très commenté à l'échelle locale pour cette élection. On remarque que Vauhallan fait partie des rares villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 9,77% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 9,71% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les dernières tendances à Vauhallan Les habitants de Vauhallan avaient accordé à Marine Le Pen 9,71% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la candidate avec respectivement 42,19% et 16,24% des bulletins exprimés. Et elle échouait aussi au second tour avec 21,65% contre 78,35%. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 9,04%, alors que les candidats LREM réuniront 36,59% des voix. Vauhallan se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au second tour, vainqueur localement avec 61,50%.

12:45 - À Vauhallan, Nathalie Loiseau au sommet en 2019 Regarder en arrière peut toujours sembler logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat s'était imposé lors des européennes en 2019 ? À Vauhallan, les précédentes européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 35,23% des voix. Elle devançait la liste de Yannick Jadot avec 16,33%. En troisième position se trouvait François-Xavier Bellamy avec 10,85%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Vauhallan : un regard sur la démographie locale Comment les habitants de Vauhallan peuvent-ils affecter le résultat des élections européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 33% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,74%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (82,51%) met en relief l'importance des questions d'habitat et d'urbanisation. Le pourcentage important de cadres, représentant 43,87%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (12,71%) révèle la nécessité d'un suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,58%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, de 7,04% à Vauhallan, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Vauhallan Les élections européennes mobilisent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à midi et seulement 43,29% à 17 heures. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut observer les résultats des dernières élections. Il y a 5 ans, pendant les précédentes européennes, parmi les 939 personnes en âge de voter à Vauhallan, 39,77% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 42,8% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Vauhallan ? La participation sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen à Vauhallan. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences sur l'économie mondiale pourraient entre autres nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Vauhallan. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 82,88% dans la ville, à comparer avec un taux de participation de 78,43% au deuxième tour, soit 1 240 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 62,43% au premier tour. Au deuxième tour, 60,25% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Vauhallan cette année ?