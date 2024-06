En direct

19:08 - Raphaël Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 6,18% à Verrières-le-Buisson, contre 38,58% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer aujourd'hui selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'il arriverait dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Au cours du premier tour des législatives à Verrières-le-Buisson, le binôme Nupes avait en effet cumulé 28,29% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Qui vont élire les supporters de la droite à Verrières-le-Buisson ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera regardé au prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Les enquêtes d'opinion prévoient une liste Jordan Bardella à 30% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son résultat de 2019. Théoriquement, cette tendance doit l'amener à 17% à Verrières-le-Buisson, soit dix points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le RN n'a en fait enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions frontistes.

15:02 - Les votants de Verrières-le-Buisson penchaient pour Marine Le Pen il y a deux ans Dans la ville de Verrières-le-Buisson, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec un timide 8,15%, elle était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 42,5% et 16,98% des bulletins exprimés. Le second round restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron s'imposant avec 80,39% contre 19,61% pour Le Pen. Avec 7,5%, le Rassemblement national sera distancé par la suite par les 38,12% du binôme Ensemble ! Au premier tour des législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Ensemble ! Vainqueur localement.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau à Verrières-le-Buisson Le résultat de ce soir va-t-il concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella avait échoué aux européennes à l'époque sur place. Le protégé de Marine Le Pen arrivait loin derrière, avec 7,96%, derrière Nathalie Loiseau avec 38,58% et Yannick Jadot avec 16,97%.

11:45 - Élections européennes à Verrières-le-Buisson : impact de la démographie et de l'économie locale Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Verrières-le-Buisson est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 46,94% de cadres pour 14 597 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. L'existence de 1 431 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (81,29 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Verrières-le-Buisson abrite une communauté diversifiée, avec ses 789 résidents étrangers, soit 5,40% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,58%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 60 805 euros/an. À Verrières-le-Buisson, les intérêts locaux se joignent aux défis européens.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Verrières-le-Buisson ? Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des derniers scrutins européens. Il y a 5 ans, au moment des précédentes européennes, le taux de participation s'élevait à 63,34% des électeurs de Verrières-le-Buisson, contre une participation de 53,04% en 2014. Est-ce que les citoyens français seront plus nombreux à participer aux européennes 2024, à l'instar du rebond observé en 2019 ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux européennes s'élevait à 50,12%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Verrières-le-Buisson : l'abstention en question L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera indéniablement l'ampleur de l'abstention à Verrières-le-Buisson. Les jeunes générations montrent fréquemment une désaffection pour les élections nationales, cette situation peut-elle changer pour les européennes ? Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, sur les 11 635 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 20,67% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 16,69% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.