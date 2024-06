En direct

19:06 - À Bobigny, quels sont les scénarios de reports des voix Nupes ? Après le score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo arriveraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les études sondagières menées lors de la campagne. Mais Glucksmann s'était élevé à 5,9% à Bobigny, contre 14% pour la liste LREM lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a été dissoute. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Bobigny, le binôme Nupes avait en effet enregistré 52,43% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 63% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine. Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa réelle base à Bobigny, entre les 14% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 17,3% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 10,65% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat à Bobigny pour la liste RN ? Le résultat des européennes au niveau local sera observé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. À Bobigny, on remarque que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 14,89% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 10,27% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce que prévoient les sondages récents au niveau de la France, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Emmanuel Macron en tête lors de la dernière présidentielle à Bobigny Avec 10,27%, c'est un trop faible score qu'avait fait Marine Le Pen à Bobigny au premier tour de la présidentielle en 2022. La cheffe de file du Rassemblement national était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 60,14% et 17,3% des votes. Et elle échouait aussi au second tour avec 24,57% contre 75,43%. Au premier tour des élections législatives, Bobigny, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Nupes s'imposer avec 52,43%, alors que le RN sera distancé à 7,03%. Bobigny choisira d'ailleurs un binôme Nupes au second tour, finalement vainqueur localement avec 71,62%.

12:45 - 14,89% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Bobigny Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait encore comme pertinent au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Il y a cinq ans, à Bobigny, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, l'avait emporté, cumulant 14,89% des votes devant Nathalie Loiseau à 14% et Manon Aubry à 12,86%. Ce qui correspond à 953 bulletins dans la localité.

11:45 - Comment la composition démographique de Bobigny façonne les résultats électoraux ? Au cœur de la campagne électorale européenne, Bobigny se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 55 056 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 6 342 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 29 400 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (49,25 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Bobigny forme une communauté diversifiée, avec ses 18 326 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 17 097 €/an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,49%, synonyme d'une situation économique tendue. À Bobigny, où la jeunesse représente 45% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir collectif et florissant.

10:30 - Bobigny : retour sur l'abstention aux dernières européennes Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette agglomération, il faut étudier les résultats des consultations politiques précédentes. Cinq années plus tôt, durant les précédentes européennes, 70,42% des personnes en capacité de participer à une élection à Bobigny avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 77,98% en 2014. L'annonce des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas lors de ce type d'élection. Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux européennes s'élevait à 49,9%.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Bobigny Le niveau d'abstention sera indéniablement un facteur essentiel du scrutin européen 2024 à Bobigny. Les populations des communes de petite taille se déplacent habituellement plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les européennes ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 61,73% des personnes aptes à voter dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 52,44% au deuxième tour, ce qui représentait 12 261 personnes. En proportion, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 30,79% au premier tour et seulement 32,62% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Bobigny cette année ?