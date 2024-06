En direct

19:06 - Qui de Glucksmann ou Hayer va battre l'autre lors des élections européennes à Noisy-le-Sec ? En plus du résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sont donnés dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes sondagières. Mais Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie lors des européennes 2019, s'était élevée à 16,44% à Noisy-le-Sec, contre 6,4% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé malgré sa performance lors des dernières élections législatives, en 2022. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Noisy-le-Sec, le binôme Nupes avait en effet cumulé 52,37% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 58% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Noisy-le-Sec, entre les 16,44% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 18,37% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 17,03% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Rassemblement national : quel score à Noisy-le-Sec à l'issue des européennes ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera regardé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. À Noisy-le-Sec, on remarque que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 16,21% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 10,86% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que laissent imaginer les sondages récents à l'échelle de la France, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les inscrits de Noisy-le-Sec plutôt favorables à Macron en 2022 Avec 10,86%, c'est un score trop serré qu'avait fait Marine Le Pen à Noisy-le-Sec au premier tour de la présidentielle en 2022. La cheffe de file du RN était dépassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 52,52% et 18,37% des voix. C'est finalement son rival qui s'imposera avec 75,09% contre 24,91% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Avec 10,01%, le Rassemblement national sera distancé ensuite par les 52,37% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Le parti restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau à Noisy-le-Sec Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Lors des élections du Parlement européen à l'époque, Bardella enregistrait 16,21% des votes. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première position avec 16,44%.

11:45 - Noisy-le-Sec et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Dans la commune de Noisy-le-Sec, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de 42% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 16,31%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (35,56%) souligne le poids des questions de logement et d'aménagement du territoire. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2200,04 €/mois, sont souvent révélateurs d'une tension économique locale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 24,62% et d'une population immigrée de 30,11% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,26% à Noisy-le-Sec, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - À Noisy-le-Sec, quelle participation aux précédentes élections européennes ? Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle nationale, le pic d'abstention a été observé lors du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Noisy-le-Sec, 76,65% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. L'étude des résultats des scrutins européens passés permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville. En 2019, à l'occasion des européennes, 61,37% des personnes en capacité de participer à une élection à Noisy-le-Sec avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 69,34% en 2014.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Noisy-le-Sec À Noisy-le-Sec, l'un des critères principaux de ces élections européennes sera sans nul doute le niveau de participation. Les jeunes générations affichent la plupart du temps un désintérêt pour les élections nationales, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 20 319 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 30,28% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 38,21% au second tour. En comparaison, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c'était presque un record.