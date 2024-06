15:02 - Les votants de Drancy penchaient pour Emmanuel Macron en 2022

Dans les bureaux de vote de Drancy, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Avec un timide 17,58%, la présidente du Rassemblement national était défaite par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 45,79% et 18,87% des votes. Le second round de scrutin restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron l'emportant avec 64,36% contre 35,64% pour Le Pen. Avec 10,79%, le RN sera devancé par la suite par les 43,11% du binôme Union des Démocrates et des Indépendants au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Union des Démocrates et des Indépendants finalement vainqueur localement.