En direct

19:07 - Que vont choisir les électeurs de la gauche à Ris-Orangis ? Outre le résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires ont été annoncés à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage. Le candidat de gauche avait atteint 7,28% à Ris-Orangis, contre 20,22% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui n'a pas survécu. La réserve de voix apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Ris-Orangis, le binôme Nupes avait en effet cumulé 40,63% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 45% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Ris-Orangis pour la liste RN ? À Ris-Orangis, on peut souligner que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 21,3% au terme du vote européen et Marine Le Pen 16,17% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que prévoient les sondages récents au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Avantage Renaissance à Ris-Orangis ? Ris-Orangis avait voté pour Marine Le Pen à 16,17% lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient doublé la cheffe du Rassemblement national avec respectivement 40,07% et 22,73% des voix. C'est finalement le président sortant qui finira victorieux à 66,27% contre 33,73% pour Le Pen au second tour sur place. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 16,22%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 40,63% des voix. La situation restera la même au second tour, le RN restant totalement à l'écart localement.

12:45 - À Ris-Orangis, Jordan Bardella au sommet lors des dernières européennes Les résultats de ce soir vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? 21,3% des voix s'étaient tournées vers le parti lepéniste de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, contre Nathalie Loiseau à 20,22% et Yannick Jadot à 12,77%. Le mouvement d'extrême droite séduisait ainsi 1301 habitants de Ris-Orangis passés par les bureaux de vote.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Ris-Orangis Dans la commune de Ris-Orangis, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent les résultats des européennes. Le taux de chômage à 13,92% pourrait agir sur les attentes des habitants quant aux directives européennes sur le travail. Avec une densité de population de 3191 hab/km² et 45,98% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (73,54%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 5 746 votants. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 20,55% et d'une population immigrée de 26,08% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Ris-Orangis mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,63% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Perspectives de l'abstention aux dernières européennes à Ris-Orangis Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération, il est indispensable d'étudier les résultats des dernières consultations politiques. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 56,35% dans la commune de Ris-Orangis, à comparer avec une abstention de 64,03% lors du scrutin de 2014. Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%.

09:30 - Les européennes sont lancées à Ris-Orangis : scrutin en cours Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des européennes à Ris-Orangis ? A l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 14 592 personnes en âge de voter dans la commune, 28,5% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 35,34% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record. Les habitants des communes de petite taille se déplacent souvent plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ?