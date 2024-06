En direct

19:06 - Qui de Glucksmann ou Hayer va doubler l'autre lors des européennes à Bondy ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des législatives, elle a disparu aujourd'hui, laissant planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Bondy, la Nupes avait en effet rassemblé 47,27% des votes si on englobe les 2 circonscriptions se trouvant sur la ville, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 9,05% à Bondy, contre 16,02% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Bondy : les 16,02% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 18,97% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 15,59% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel résultat pour le RN de Jordan Bardella à Bondy ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. À Bondy, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 17,12% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 11,68% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que laissent imaginer les sondages récents au niveau national, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Avantage Renaissance à Bondy ? Bondy avait opté pour Marine Le Pen à 11,68% lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient surclassé la cheffe du Rassemblement national avec 53,55% et 18,97% des bulletins exprimés. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 26,61% contre 73,39%. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 11% en moyenne sur les 2 circonscriptions locales, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV cumuleront 47,27% des voix. Pas de changement au second tour, le mouvement restant fantomatique localement.

12:45 - En 2019, une expérience très instructive Le résultat de ce soir va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? C'est la liste RN emmenée par Bardella qui s'était affichée en tête des élections du Parlement européen il y a cinq ans à Bondy, avec 17,12% des votes, soit 1508 voix dans la ville, devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 16,02% elle-même suivie par Manon Aubry avec 13,68%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Bondy Au cœur de la campagne électorale européenne, Bondy est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 52 905 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 4 100 entreprises témoignent d'une économie favorable. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (40,46 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Avec 14 379 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 34,12%, Bondy est un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2116,64 euros par mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,31%, révélant une situation économique en demi-teinte. À Bondy, où la jeunesse représente 42% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Elections européennes précédentes à Bondy : l'impact de l'abstention Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à midi et seulement 43,29% à 17 heures. L'analyse des élections antérieures permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette agglomération. En 2019, au moment des européennes, parmi les 9 245 personnes en âge de voter à Bondy, 62,97% étaient restées chez elles. L'abstention était de 70,72% en 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Bondy Ce 9 juin, lors des élections européennes à Bondy, qu'en sera-t-il de l'abstention ? L'inflation qui grève le budget des ménages serait de nature à renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Bondy. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 29,86% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 39,78% au second tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 65,49% au premier tour. Au deuxième tour, 63,96% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Bondy ?