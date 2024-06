En direct

19:07 - Sur qui vont se diriger les voix de la Nupes à Villemomble ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait atteint 7,34% à Villemomble, contre 22,09% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion menées lors de la campagne, à tel point qu'on le donne dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Villemomble, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 32,35% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 37% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est risqué. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat pour la liste RN à Villemomble ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera le grand sujet à l'échelle locale pour cette élection du Parlement européen. À Villemomble, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 17,51% à l'issue du précédent vote européen et Marine Le Pen 15,02% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que dessinent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:02 - Situation favorable à Hayer à Villemomble ? Marine Le Pen terminait loin derrière dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'arrogeant que 15,02% contre 27,01% pour Emmanuel Macron et 31,45% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 31,42% contre 68,58%. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 13,65%, alors que les candidats Nupes obtiendront 32,35% des voix. Le parti restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Que retenir des européennes à Villemomble il y a cinq ans ? Regarder en arrière peut de nouveau sembler logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le trio de tête des précédentes européennes à Villemomble était le suivant : la liste de Nathalie Loiseau avec 22,09% des votes, devançant la liste de Jordan Bardella avec 17,51% et Yannick Jadot avec 14,92%.

11:45 - Les données démographiques de Villemomble révèlent les tendances électorales La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Villemomble contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans l'agglomération, 39% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 5,99% ont 75 ans et plus. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (69,77%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 7 731 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 21,87% et d'une population étrangère de 16,52% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 7,32% à Villemomble, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux politiques relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.

10:30 - À Villemomble, quelle participation aux européennes ? Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 49,9%. L'étude des consultations démocratiques antérieures est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville. En 2019, durant les élections européennes, sur les 7 927 personnes en âge de voter à Villemomble, 49,49% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 54,5% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Abstention à Villemomble : que retenir des précédentes élections ? L'une des clés des européennes 2024 sera l'étendue de la participation à Villemomble. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 49,09% au premier tour et seulement 47,52% au deuxième tour. Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, parmi les 15 573 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 77,21% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 71,29% au second tour, c'est-à-dire 11 109 personnes. Au niveau national, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.