19:08 - Au Raincy, qui va prendre avantage du vote Nupes ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait obtenu 5,47% au Raincy, contre 29,68% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente aujourd'hui selon les enquêtes sondagières. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte malgré son excellent résultat lors des dernières législatives, en 2022. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée au Raincy, le binôme Nupes avait en effet enregistré 23,07% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national au Raincy avant les européennes ? Alors que les sondages annoncent dix points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Le Raincy semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote locaux.

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant les élections européennes La commune du Raincy avait offert à Marine Le Pen 13,66% lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé la représentante de l'extrême droite avec respectivement 33,08% et 21,36% des suffrages. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 29,37% contre 70,63%. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui récoltera 10,58%, alors que les candidats La République en Marche réuniront 33,10% des voix. Le Raincy se tournera d'ailleurs encore vers un binôme La République en Marche au second tour, finalement vainqueur localement avec 64,38%.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections européennes très instructives Les résultats de ce dimanche vont-ils s'accorder avec le verdict de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait au Raincy lors des précédentes européennes, avec 29,68% des voix. La liste surpassait celle de Jordan Bardella avec 15,38% dans la cité. Yannick Jadot finissait troisième, avec 14,48%.

11:45 - Les enjeux locaux du Raincy : tour d'horizon démographique A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Le Raincy foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 31,6% de cadres supérieurs pour 14 877 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. Avec 2 014 entreprises, Le Raincy est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (67,83 %) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Le Raincy forme une communauté diversifiée, avec ses 1 838 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette diversité sociale, près de 36,49% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 75,24 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour finir, Le Raincy incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Le Raincy : retour sur la participation aux dernières élections européennes L'analyse des dernières consultations politiques permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Durant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 51,6% dans la commune du Raincy. Le taux d'abstention était de 57,26% en 2014. Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 50%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Les européennes démarrent au Raincy : quel sera le taux d'abstention ? Au Raincy, le taux d'abstention constituera à n'en pas douter un facteur important de ces élections européennes 2024. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,78% au premier tour. Au second tour, 47,74% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année au Raincy ? Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 74,06% des personnes habilitées à voter dans l'agglomération s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 69,36% au second tour, soit 7 002 personnes. Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.