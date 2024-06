En direct

19:06 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Boulogne-Billancourt à la loupe Après le résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sembleraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion menées lors de la campagne. Mais on se souvient que Raphaël Glucksmann avait obtenu 4,97% à Boulogne-Billancourt, contre 40,86% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Boulogne-Billancourt, la Nupes avait en effet accumulé 18,88% des votes au total sur les 2 circonscriptions correspondant à la ville. Une somme à compléter avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - À Boulogne-Billancourt, un Rassemblement national favori ? Indicateur clé pour ce dimanche : Boulogne-Billancourt compte parmi les rares villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 7,54% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 6,52% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Déjà des tendances à prendre en compte Avec 6,52%, c'est un résultat décevant qu'avait obtenu Marine Le Pen à Boulogne-Billancourt au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. La cheffe de file du RN était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 45,62% et 15,84% des suffrages. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 16,72% contre 83,28%. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 4,53% en moyenne sur les 2 circonscriptions locales, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) réuniront 31,27% des voix. Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours inexistant localement.

12:45 - Le très gros score de Nathalie Loiseau lors des élections européennes 2019 à Boulogne-Billancourt Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Le trio de tête des précédentes européennes à Boulogne-Billancourt était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 40,86% des voix, suivie de la liste de François-Xavier Bellamy avec 16,14% et Yannick Jadot avec 13,37%.

11:45 - Analyse socio-économique de Boulogne-Billancourt : perspectives électorales Quel impact auront les habitants de Boulogne-Billancourt sur les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de 36% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 8,77%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (44,09%) met en relief le poids des thématiques d'habitat et d'urbanisation. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 49,64%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 16,99% et d'une population étrangère de 11,67% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,37% à Boulogne-Billancourt, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Boulogne-Billancourt : la mobilisation des citoyens aux européennes L'analyse des consultations politiques antérieures est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes européennes, 41,1% des électeurs de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 51,35% lors du scrutin européen de 2014. Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, le record d'abstention a été constaté lors du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Boulogne-Billancourt, 64,75% des votants n'avaient pas participé.

09:30 - C'est l'heure de voter à Boulogne-Billancourt : les européennes débutent La participation constituera immanquablement l'une des clés de ce scrutin européen à Boulogne-Billancourt. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 22,41% au sein de la ville, contre une abstention de 18,81% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. La situation géopolitique actuelle est notamment en mesure d'avoir un impact sur la stratégie de vote des habitants de Boulogne-Billancourt.