En direct

19:06 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Issy-les-Moulineaux convoité à gauche Une autre question de ces européennes est celle du poids de la gauche après l'éclatement de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Lors du premier tour des élections du Parlement à Issy-les-Moulineaux, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 28,5% des votes dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait glané 6,18% à Issy-les-Moulineaux, contre 34,29% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois de ceux de la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes et enfin du Parti communiste.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Issy-les-Moulineaux Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera observé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Alors qu'on annonce 10 points gagnés par le RN au niveau national, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Issy-les-Moulineaux semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote locaux.

15:02 - Le RN en pôle position à Issy-les-Moulineaux lors de la dernière présidentielle Les habitants d'Issy-les-Moulineaux avaient accordé à Marine Le Pen 7,81% lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé la cheffe de file du Rassemblement national avec respectivement 40,01% et 21,99% des bulletins exprimés. C'est finalement Emmanuel Macron qui l'emportera avec 81,48% contre 18,52% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 7,02%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) réuniront 50,32% des voix. Issy-les-Moulineaux optera d'ailleurs pour un binôme La République en Marche au second tour, finalement vainqueur localement avec 62,78%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Issy-les-Moulineaux Se retourner sur le dernier test peut encore sembler logique au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? À Issy-les-Moulineaux, les précédentes élections européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 34,29% des votes. Elle était suivie de la liste de Yannick Jadot avec 17,32% et François-Xavier Bellamy avec 10,46%.

11:45 - Analyse socio-économique d'Issy-les-Moulineaux : perspectives électorales À Issy-les-Moulineaux, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influencer les élections européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 37% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,72%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (42,24%) souligne l'importance des questions de logement et d'urbanisme. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 51,51%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 10,02% et d'une population immigrée de 15,03% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,23% à Issy-les-Moulineaux, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Analyse de la participation lors des élections européennes à Issy-les-Moulineaux L'observation des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération. Lors des élections européennes de 2019, le pourcentage d'abstention atteignait 43% des inscrits sur les listes électorales d'Issy-les-Moulineaux, contre un taux d'abstention de 51,33% il y a 10 ans. Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections européennes représentait 50%.

09:30 - Participation à Issy-les-Moulineaux : les leçons des précédentes élections La participation constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 à Issy-les-Moulineaux. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 20,57% des électeurs de l'agglomération, contre un taux d'abstention de 24,08% au second tour. Pour comparer, au niveau national, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. La guerre aux portes de l'Europe serait de nature à avoir un impact sur les choix que feront les électeurs d'Issy-les-Moulineaux (92130).