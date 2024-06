En direct

19:07 - Qui de Glucksmann ou Hayer va doubler l'autre lors des européennes à Saint-Cloud ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, avait atteint 3,92% à Saint-Cloud, contre 42,45% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté malgré sa performance lors des élections législatives, en 2022. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Saint-Cloud, le binôme Nupes avait en effet accumulé 13,96% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,04% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,76% pour Yannick Jadot, 0,9% pour Fabien Roussel et 1,17% pour Anne Hidalgo). Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry (1,51% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (11,7% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (0,85% pour Yann Brossat en 2019). Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Saint-Cloud, entre les 42,45% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 44,65% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 43,63% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Saint-Cloud avant les européennes Le score en faveur du Rassemblement national sera scruté à la loupe localement pour ces élections 2024. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Saint-Cloud semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas augmenté son score dans la commune.

15:02 - Résultat favorable au RN à Saint-Cloud ? Ce sont Emmanuel Macron avec 44,65% et Éric Zemmour avec 12,94% qui formaient le duo de tête au premier tour de la présidentielle il y a deux ans à Saint-Cloud. Marine Le Pen n'affichait quant à elle que 6,95%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 20,47% contre 79,53%. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 5,18%, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 43,63% des voix. Saint-Cloud se tournera d'ailleurs encore vers un binôme La République en Marche au second tour, vainqueur localement avec 78,23%.

12:45 - 42,45% pour Nathalie Loiseau il y a cinq ans à Saint-Cloud Les résultats de ce dimanche vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? À Saint-Cloud, les dernières élections européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 42,45% des votes. La gagnante était suivie de la liste de François-Xavier Bellamy avec 17,47% et Yannick Jadot avec 11,7%.

11:45 - Saint-Cloud : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Saint-Cloud apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 55,39% de cadres pour 29 727 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 3 798 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 15 906 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (66,88 %) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les 2 816 résidents étrangers, représentant 9,53% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 36,44% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1081,26 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Saint-Cloud montre l'intérêt des habitants pour les idées de l'Union européenne.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Saint-Cloud : facteurs et implications Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux européennes s'élevait à 50%, en amélioration par rapport à 2014. L'étude des précédents scrutins européens est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette agglomération. Il y a 5 ans, durant les précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 37,32% dans la commune de Saint-Cloud, à comparer avec un taux d'abstention de 47,11% il y a dix ans.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Saint-Cloud Le niveau de participation sera indéniablement l'un des critères décisifs du scrutin européen 2024 à Saint-Cloud. La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des foyers français, combinée avec les incertitudes engendrées par la guerre au Moyen-Orient sont de nature à ramener les électeurs de Saint-Cloud dans les isoloirs. Lors du second tour de la dernière présidentielle, 20,57% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 16,81% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 40,46% au premier tour et seulement 46,0% au second tour.