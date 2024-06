En direct

19:07 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Vanves convoité à gauche En plus du résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes ont été annoncés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage. Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes, s'était arrogée 30,23% à Vanves, contre 8,3% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Lors du premier tour des élections des députés à Vanves, le binôme Nupes avait en effet réuni 37,03% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 37% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (27,05% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,78% pour Yannick Jadot, 2,15% pour Fabien Roussel et 1,99% pour Anne Hidalgo). Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quels résultats pour la liste RN à Vanves lors des européennes ? Le nombre de bulletins en faveur de la liste Bardella sera l'observation majeure localement pour ces élections des députés européens. Enseignement clé pour ce dimanche : Vanves fait partie des rares localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 8,34% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 7,4% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits de Vanves penchaient pour Marine Le Pen en 2022 Ce sont Emmanuel Macron avec 35,62% et Jean-Luc Mélenchon avec 27,05% qui finissaient aux deux premières places après le premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans à Vanves. Marine Le Pen ne récoltait que 7,4%. Le second round de scrutin restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron s'imposant avec 82,35% contre 17,65% pour Le Pen. Au premier tour des législatives, Vanves, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'imposer avec 43,75%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 6,61%. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) finalement vainqueur localement.

12:45 - Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières européennes à Vanves Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut encore une fois sembler une évidence au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella avait encaissé une petite dérouillée aux européennes localement. Le candidat RN terminait loin derrière, avec 8,34%, derrière Nathalie Loiseau avec 30,23% et Yannick Jadot avec 19,55%.

11:45 - Les enjeux locaux de Vanves : tour d'horizon démographique La démographie et le profil socio-économique de Vanves façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 8,66% et une densité de population de 17824 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage important de cadres, atteignant 43,99%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 14,99% et d'une population étrangère de 9,33% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, de 8,97% à Vanves, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.

10:30 - Vanves : analyse du niveau de participation aux précédentes élections européennes Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. L'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% le midi et seulement 43% à 17h. Comment votent d'habitude les citoyens de cette commune ? Pendant les élections européennes 2019, 60,29% des personnes en âge de participer à une élection à Vanves avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 51,34% en 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Vanves Ce 9 juin, lors des élections européennes à Vanves, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Les habitants des petites communes se déplacent toujours plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ? En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 22,76% au sein de la commune, contre un taux d'abstention de 18,32% au premier tour. Pour comparer, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 40,44% au premier tour. Au second tour, 41,71% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Vanves ?