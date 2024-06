En direct

Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des dernières législatives à Bras-Panon. C'est pourtant un binôme de gauche, affilié Divers gauche, que l'on trouvait en tête au premier tour, avec 57,02% des voix dans la commune. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour.

Le résultat obtenu par le RN sera l'enseignement majeur pour cette élection européenne localement, comme au niveau national. A noter : Bras-Panon compte parmi les rares localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 29,55% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 28,29% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête à Bras-Panon lors du premier tour de la présidentielle, avec 41%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 28,29%. Elle retournera la tendance au second avec 66,15% contre 33,85% pour Macron. Le RN n'a pas plus convaincu à Bras-Panon quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 8,35% au premier tour, contre 57,02% pour le binôme Divers gauche. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait toujours comme une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Si on rentre dans le détail, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, s'était arrogée les élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le bulletin avait cumulé 29,55% des votes, face à Manon Aubry à 24,62% et Nathalie Loiseau à 10,79%.

Dans la ville de Bras-Panon, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 31,62% et une densité de population de 143 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 17 996 € par an, sont souvent symptomatiques d'une tension économique locale. Le nombre de familles monoparentales (36,13%) révèle des besoins de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (14,45%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Bras-Panon mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 42,42% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

Au cours des précédentes consultations démocratiques, les 13 559 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, 69,17% des personnes en capacité de participer à une élection à Bras-Panon avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 80,32% il y a 10 ans. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle de l'Hexagone, le pic d'abstention a été observé au moment du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 67%. À Bras-Panon, 62,99% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

Le taux d'abstention sera immanquablement un critère déterminant du scrutin européen à Bras-Panon. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 47,51% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes, contre une abstention de 40,09% au deuxième tour. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 68,1% au premier tour et seulement 62,36% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Bras-Panon ? La guerre au Moyen-Orient est notamment en mesure de renforcer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Bras-Panon.