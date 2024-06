En direct

19:07 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va bénéficier du vote Nupes à Sainte-Marie ? Outre le score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file pourraient arriver dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne. Mais Glucksmann avait atteint 4,57% à Sainte-Marie, contre 11,73% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a été dissoute. La Nupes était absente aux législatives 2022 à Sainte-Marie. C'est pourtant un candidat de gauche, étiqueté Divers gauche, qui y prenait la tête au premier tour, avec 37,76% des voix dans la commune. La ville donnait encore l'avantage à la gauche au second tour.

17:08 - La liste RN favorite pour les européennes à Sainte-Marie ? Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera le grand sujet pour cette élection des députés européens 2024, à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. À Sainte-Marie, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 34,51% lors du vote européen et Marine Le Pen 26,81% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce que prévoient les sondages récents à l'échelle du pays, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Jean-Luc Mélenchon en tête en 2022 à Sainte-Marie Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 26,81% contre 36,63% pour Jean-Luc Mélenchon. Elle va néanmoins parvenir à se hisser jusqu'à la victoire au second avec 59,99% contre 40,01% pour Macron. Le RN n'a pas plus convaincu à Sainte-Marie quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 10,7% au premier tour, contre 37,76% pour le binôme Divers gauche. Sur la commune de Sainte-Marie, c'est finalement une majorité Divers gauche qui sera victorieuse lors du second tour, confirmant la mise à l'écart de l'ancien FN.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des élections de 2019 à Sainte-Marie Quel résulat était tombé à l'issue des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait aussi comme évident au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Il y a cinq ans, à Sainte-Marie, la liste RN, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, avait remporté l'élection, glanant 34,51% des suffrages face à Manon Aubry à 17,76% et Nathalie Loiseau à 11,73%. C'étaient alors 2203 habitants qui s'étaient tournés vers elle dans la commune.

11:45 - Démographie et politique à Sainte-Marie, un lien étroit À Sainte-Marie, les données démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influer sur les européennes. Avec une densité de population de 377 hab/km² et 47,68% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de chômeurs à 25,78% peut agir sur les attentes des habitants quant aux directives européennes sur l'emploi. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 629 €/an souligne l'importance des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 7 389 votants. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (29,27%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (9,33%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Sainte-Marie mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,86% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : quelle situation à Sainte-Marie ? Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type de scrutin. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et déjà 43% à 17 heures. Au cours des dernières élections, les 34 768 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, 27,59% des personnes aptes à voter à Sainte-Marie s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 17,01% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Sainte-Marie À Sainte-Marie, l'une des grandes inconnues de ces élections européennes sera incontestablement l'abstention. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 72,22% au premier tour. Au deuxième tour, 70,06% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Sainte-Marie pour les européennes ? A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 41,36% des personnes habilitées à participer à une élection dans l'agglomération avaient boudé les urnes, contre une abstention de 48,15% au premier tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.